Практическая помощь

Многодетные семьи, одинокие родители, ветераны войны — график Игоря Шауфлера накануне Дня Победы крайне напряженный. Вместе с командой проекта «Открытые сердца» депутат Законодательного Собрания побывал в домах тех, кому сейчас больше всего нужна помощь. Парламентарий пообщался с артемовцами и передал продуктовые наборы.
Важный праздник
Игорь Шауфлер перед Днем Победы побывал на памятных мероприятиях в городском округе. В поселках Суражевка и Артёмовский прошли торжественные митинги. Возложения цветов, бумажные голуби, георгиевские ленточки — для ветеранов и пенсионеров Артема такие мероприятия являются важным знаком того, что традиции празднования будут переданы и будущим поколениям.
«Я очень рада, что на таких митингах присутствуют дети. Понимаю, что скоро нас не будет, но память о том, какой ценой досталась победа, сохранится в дальнейшем. Из-за войны у нас не было детства, пришлось очень быстро повзрослеть, и, надеюсь, что больше ничего подобного в истории нашей страны не будет», — говорит жительница Суражевки Анна Степанович.
Возле поселкового дома культуры «Любава» прошел торжественный митинг, возложение цветов и торжественный концерт. Возле памятника героям Великой Отечественной войны школьники Суражевски выстроились в почетный караул. Перед началом митинга первоклассники раздали всем участникам георгиевские ленточки и памятку о том, чем важен этот символ и что он значит.
Поздравить жителей поселка с Днем Победы приехал глава Артема Вячеслав Квон и депутат Законодательного собрания края Игорь Шауфлер.
«Поздравляю вас с праздником! Мы всегда перед Великим праздником проводим ряд мероприятий, отдавая почести тем, кто погиб в Великой Отечественной войне, и всем тем, кто завоевал наше право на мирную жизнь. Это очень важно для всех нас, потому что такими вещами мы должны воспитывать у молодежи понимание того, что подвиг советского народа, героические поступки отдельных людей — это та история нашего народа, которая будет вечной!» — отметил Вячеслав Квон.
Игорь Шауфлер в свою очередь поблагодарил ветеранов за их вклад в победу и их труд в мирное время. Депутат отметил, что тысячи артемовцев ушли на фронт. Не секрет, что именно дальневосточники стали тем резервом, который помог переломить ход войны.
«Уверен, сколько бы лет ни прошло, раны, нанесенные войной, не затянутся. А подвиг нашего народа навсегда останется не только в нашей памяти, но в книгах, фильмах, названиях улиц. То, что никто не забыт, подтверждает и всероссийская акция „Бессмертный полк“. Пусть в этом году она пройдет в онлайн-формате, но, уверен, менее массовой она не станет. Наши герои с нами, когда мы рассказываем детям и внукам истории их подвигов, когда заботимся о ветеранах, воспитываем молодежь на их примере. И, конечно, когда мы храним мир», — подчеркнул Игорь Шауфлер.
Завершили торжественную часть митинга возложением цветов к памятнику погибшим в войне.
Помощь рядом
Сразу после окончания официальной части Игорь Шауфлер вместе с командой отправился по адресам тех жителей поселка, которым нужна помощь. Первой стала одинокая мать Анна Ганеева. Женщина работает в управляющей компании поселка уборщицей, воспитывает ребенка.
«Мне позвонила директор школы Суражевки, спросила: нужна ли помощь. Я ни на что не жалуюсь. Я воспитана так, что все сама в жизни: работаю, оплачиваю все счета, ребенка воспитываю. Но если есть возможность получить помощь, то отказываться не буду. Это очень существенное подспорье. Мы с ребенком живем на 14 тысяч в месяц. Так что я рада, что сегодня получила помощь и поддержку», — рассказала Анна Ганеева.
Женщина пожаловалось депутату на опасный участок дороги недалеко от ее дома. Дорожка в сторону школу перестала быть надежной для пешеходов — дожди подмыли склон и теперь любой неосторожный пешеход может упасть.
Игорь Шауфлер пообещал пообщаться с руководством города и найти решение проблемы.
Далее команда проекта «Открытые сердца» отправилась в гости к многодетным родителям. Семья Лебедь воспитывает троих детей. Отец семейства работает на птицефабрике.
«Этот проект — очень хорошее дело. При советской власти многодетным помогали, здорово, что есть преемственность традиций. Зарплата на троих у меня не очень высокая, цены-то растут, да и дети растут с их потребностями», — рассказал Алексей Лебедь.
Как отметил Игорь Шауфлер, проект «Открытые сердца» срока не имеет и будет помогать всем нуждающимся столько, сколько будет возможно. Уже поступило много обращений от граждан, которые команда проекта анализирует и берет в работу.
«Очень много людей пишут, звонят. Мы активно включаемся в ситуацию, ездим, выстраиваем взаимодействие. Наша задача — сделать так, чтобы помочь как можно большему количеству людей достойно пройти это сложное время», — отметил Игорь Шауфлер.
К ветерану в гости
Накануне Дня Победы депутат Законодательного собрания вместе с командой проекта «Открытые сердца» побывал в гостях у ветерана Елены Геман. Это не первый приезд Игоря Шауфлера. Ровно год назад депутат уже приезжал домой к ветерану.
Как рассказал депутат, Елена Геман — участник боевых действий на Дальнем Востоке.
«Елене Финогеновне уже 98 лет. Она пережила голод, прошла войну, вместе с мужем работала на строительстве электростанции в Монголии, воспитала троих детей. Она — потрясающий образец стойкости и жизнелюбия. Меня поражает и вдохновляет общение со страшим поколением», — отметил Игорь Шауфлер.
Елена Геман в 1942 году поступила на службу в Хабаровск, в 749-й зенитно-артиллерийский полк. Далее был Комсомольск-на-Амуре, служба в Воздвиженке, где женщина работала на бензовозе, обслуживающем самолеты. А уже в 1945 году ее полк перебазировался в Манчжурию. Елена Геман стала участницей боевых действий, получив новую профессию: стрелок на самолете. Во время боевых полетов приходилось стрелять из «Максима», совершать прыжки с парашютом ночью в тыл врага.
«Война продлилась всего 26 дней, но за столь короткий период Елена Финогеновна совершила 16 прыжков. Она принимала участие в освобождении городов Салунь, Чанчунь. В октябре 1946 года демобилизовалась и приехала в свой родной поселок, устроилась в отдел кадров Артемовской ГРЭС, где проработала до 1978 года», — рассказал Игорь Шауфлер.
Депутат подчеркнул, что поддержка ветеранов — очень важная часть проекта, ведь только таким образом можно хоть частично отдать долг тем, благодаря кому мы сейчас можем жить в мире и спокойствии.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.