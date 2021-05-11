Узнай свою школу

В уже традиционной конкурсной рубрике «Золотой Рог» рассказывает о разных школах края, не называя номера, — читателям же предстоит угадать, о какой именно школе идёт речь. Конечно, победителю полагается приз. Подробные условия конкурса вы можете найти в конце страницы.
Эта школа, расположенная в сердце спального района, ежедневно собирает под своей крышей детей из разных частей Первомайского района. Всего здесь учится около двух тысяч школьников. Внешне её не отличить от любой другой районной школы: фасад её так же прост, как сто тысяч других типовых школьных фасадов в России. Здание не может похвастать богатой историей или свежим капитальным ремонтом. Но кое-что особенное в этой школе есть, и особенность эту можно заметить, подняв взгляд чуть выше главного входа. Там на кирпичной стене красуется мемориальная доска, посвященная Герою Российской Федерации Алексею Рыбаку, выпускнику этой школы. Почётное звание майор милиции Алексей Рыбак получил посмертно за подвиги во время сражений с боевиками в Чечне в 2000-м году.
С самого основания учебного заведения — с 1947 года — педагогический состав общими усилиями выстраивал траектории внеучебного развития школьников. Так, за последние пару десятков лет дети и подростки демонстрировали свои таланты в музыкально-этнографической артели «Коробейники», танцевальном коллективе «Фасоль» и «Театре моды». И сегодня ребята из этих творческих коллективов продолжают удивлять своими талантами зрителей в актовом зале школы.
Помимо креативных достижений школа может отметить успехи учеников в образовательной деятельности. Только за последние двадцать пять лет её выпускники получили 17 серебряных и 31 золотую медаль, несколько человек удостоились губернаторской стипендии. Способствует этому состав высококвалифицированных педагогов, которых объединила директор школы Раиса Добродомова.
Шагая в ногу со временем, здесь не забывают о прошлом. Практически на каждом этаже можно встретить уголок памяти или стенд с исторической справкой. Особую гордость школы составляет собственный музей: не каждое учебное заведение располагает особым пространством, где школьники могут больше узнать об истории города и его жителей и прикоснуться к памятникам этой истории.
А теперь — внимание! Условия конкурса «Узнай свою школу»:
Конечно, многие уже поняли, о какой школе идёт речь, и готовы назвать её номер, чтобы выиграть приз — билеты в театр.
Сделать это можно в течение двух недель — до 25 мая включительно. Присылайте ваши ответы на редакционную почту priem@zrpress.ru с пометкой «Узнай свою школу», или оставляйте их в комментариях к постам в соцсетях. Если же в вашей жизни нет места интернету, то можете позвонить в редакцию по телефону +7 (423) 260-61-97 — но только в промежутке с 10 до 12 часов: у газетчиков очень много дел.
Победителя определит генератор случайных чисел, итоги конкурса будут опубликованы в июньском номере газеты «ЗР».
Алина ЛУЧИНА.