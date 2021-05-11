Узнай свою школу

Эта школа, расположенная в сердце спального района, ежедневно собирает под своей крышей детей из разных частей Первомайского района. Всего здесь учится около двух тысяч школьников. Внешне её не отличить от любой другой районной школы: фасад её так же прост, как сто тысяч других типовых школьных фасадов в России. Здание не может похвастать богатой историей или свежим капитальным ремонтом. Но кое-что особенное в этой школе есть, и особенность эту можно заметить, подняв взгляд чуть выше главного входа. Там на кирпичной стене красуется мемориальная доска, посвященная Герою Российской Федерации Алексею Рыбаку, выпускнику этой школы. Почётное звание майор милиции Алексей Рыбак получил посмертно за подвиги во время сражений с боевиками в Чечне в 2000-м году.