Во Владивостоке отключают отопление

Во Владивостоке отключают отопление
Во Владивостоке отключают отопление
Сегодня, 11:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
При наступлении устойчивой положительной температуры воздуха в приморской столице во Владивостоке завершается отопительный сезон — 11 мая ресурсоснабжающие организации начали снижать температуру теплоносителей при подаче, а управляющие6 компании отключают тепловое оборудование в домах.

«Муниципальное предприятие „ВПЭС“ совместно с управляющими компаниями и ТСЖ приступили к отключению отопительной системы в жилых домах и административных зданиях. Необходимо от трех до пяти дней, чтобы полностью завершить этот процесс», — рассказали сотрудники ВПЭС.

Замглавы администрации Владивостока Тарас Фищук отметил, что отопительный сезон 2020-2021 прошёл в штатном режиме: все необходимые мероприятия были проведены вовремя, топливо на котельные поступало без перебоев, школы, больницы, дома культуры и прочие учреждения были в полном объёме обеспечены теплом.

В данный момент коммунальные службы уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Во время этого периода «ВПЭС» планирует заменить 3,7 километра теплосетей по 17 адресам.

С 17 мая во Владивостоке начнётся первый этап гидравлических испытаний и плановые отключения горячей воды. Возникающие порывы будут устранять 12 мобильных бригад ВПЭС.

График гидравлических испытаний:

С 17 по 24 мая — ТЭЦ Восточная;

С 17 по 28 мая — ТЭЦ-2, Фадеевская теплотрасса;

С 31 мая по 11 июня — Голдобинская тепловая сеть;

С 21 по 28 июня — ТЭЦ Северная.

Сюжеты:
Приморский край
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