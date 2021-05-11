Во Владивостоке состоялся массовый заплыв в честь Дня Победы

Во Владивостоке состоялся массовый заплыв в честь Дня Победы
Во Владивостоке состоялся массовый заплыв в честь Дня Победы
Сегодня, 10:31ОбществоФото: сайт МинобороныВо Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве
Военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве, посвященном 76-летию Победы

В Акватории Амурского залива во Владивостоке прошел массовый заплыв на дистанциях 100 и 500 метров, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованный Спортивным комитетом Тихоокеанского флота, администрацией города и Федерацией подводного спорта Приморского края.

Заплыв проводится в столице Дальнего Востока уже шестой год подряд. В нем приняли участие 50 спортсменов, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота. На дистанции 500 метров победу одержал старший лейтенант ТОФ Андрей Обедин, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Восточного-военного округа.

По итогам соревнований состоялось награждение медалями.

Сюжеты:
Приморье
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