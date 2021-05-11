Во Владивостоке состоялся массовый заплыв в честь Дня Победы

Заплыв проводится в столице Дальнего Востока уже шестой год подряд. В нем приняли участие 50 спортсменов, в том числе военнослужащие Тихоокеанского флота. На дистанции 500 метров победу одержал старший лейтенант ТОФ Андрей Обедин, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Восточного-военного округа.