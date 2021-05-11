«Волонтёры Победы» берегут память воинов

В Приморье перед праздниками добровольцы раздали 5 тысяч георгиевских ленточек и привели в порядок мемориалы в разных районах края

Активисты всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в этом году вновь вышли на улицы приморских городов, чтобы раздать землякам победные ленточки – символ сопричастности к великому празднику, которым гордится страна. Георгиевские ленты из рук волонтёров можно было получить с 27 апреля. Завершилась акция 9 мая. Фото: Татьяна Полищук Как рассказала руководитель регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» Анастасия Корда, к акции присоединились более 500 добровольцев – в основном школьники и студенты. Люди охотно и с благодарностью принимали от ребят символические подарки – знак памяти и уважения к воинскому подвигу защитников Отечества. Фото: Татьяна Полищук «Приморские ребята также подключились к акции «Бессмертный полк онлайн», - рассказала Анастасия. – Несмотря на то, что шествие по улицам с портретами участников войны в этом году не проводилось из-за пандемии коронавируса, акцию адаптировали к онлайн-формату: наши волонтёры-модераторы помогали загружать на сайт «Бессмертный полк России» портреты ветеранов, а в День Победы виртуальную галерею портретов мог увидеть каждый желающий». Фото: Татьяна Полищук Также к 9 мая была приурочена акция «Письмо Победы». На своих страницах в социальных сетях участники движения «Волонтёры Победы» регулярно публиковали биографии ветеранов и участников войны, живущих в Приморье – а таких людей насчитывается около 500. Школьники могли написать письмо любому из них, по своему выбору, или составить безадресное послание со словами благодарности и признания – а в праздничный день волонтёры отправились по домам ветеранов, чтобы вручить им заранее подготовленные подарки и письма. Фото: Татьяна Полищук Анастасия Корда рассказала и ещё об одной долгосрочной акции, которая направлена на помощь ветеранам – это «Красная гвоздика», у которой также есть сайт с подробными разъяснениями. Суть проекта в том, что каждый желающий может сделать благотворительный взнос в пользу ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны, приобретя виртуальную «гвоздику». Все собранные таким образом средства пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Эта акция продлится до 22 июня – даты начала Великой Отечественной войны, которая в России отмечается как День памяти и скорби. Этот год станет юбилейным: война началась 80 лет назад и шла долгих четыре года. Фото: Татьяна Полищук Как уже сообщал «ЗР», многие акции, связанные с празднованием Дня Победы, взяли старт ещё в 2020-м, юбилейном для Победы году, и продолжаются до настоящего времени. О них в интервью газете рассказал председатель краевого Совета ветеранов Дмитрий Григорович. Одной из таких популярных акций стала высадка деревьев и кустарников в честь павших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году «Сад памяти» был высажен на территории ДВФУ на Русском острове. Наталья БАРАНОВА.

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