Во Владивостоке масштабно отметили 77-ю годовщину Победы

Праздничное настроение было на всех площадках и локациях, задействованных в событиях этого дня. В Адмиральском сквере были организованы праздничный концерт и полевая кухня — всех желающих угощали «солдатской» кашей. Одним из ветеранов, кого лично поздравили в Адмиральском сквере губернатор региона Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков, стал участник Великой Отечественной войны Николай Москаленко. 9 Мая для него — двойной праздник. В этот день он отмечает свой день рождения. В этом году ему исполнилось 96 лет.