Во Владивостоке масштабно отметили 77-ю годовщину Победы

Они начались задолго до праздника и длились с утра и до вечера: от украшения улиц, организации выставок, «Радио Победы», открытых кинотеатров и до многочисленных выступлений артистов, творческих коллективов на открытых площадках, в парках и скверах краевого центра.
Высокую оценку работе по организации мероприятий, посвященных Дню Победы, главе Владивостока Константину Шестакову и его команде, дали не только местные жители, но и приезжие.
— На майские праздники приехали из Амурской области к родне во Владивосток. С удовольствием гуляем по центру — к празднику с душой готовились, — поделился 40-летний Василий.
Праздничные мероприятия в столице Приморья стартовали 6 мая — с возложения цветов к «Вечному огню» мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», патриотической акции «Сад памяти», открытия выставки «Юные художники городу Владивостоку. Книга памяти». Также на линию вышел трамвай Победы, состоялось открытие мемориальных досок Героям Советского Союза в Первомайском районе и многое другое.
В мае власти города запустили «Радио Победы», в эфире которого рассказывали о героях Великой Отечественной войны. На пешеходной зоне улицы Фокина развернулась выставка «38 героев» — о подвигах людей, в честь которых названы улицы Владивостока.
— Я про некоторые улицы даже не знал, что это в честь героев Великой Отечественной. Читал все истории, даже детям фотки отправил, — рассказал таксист Геннадий Савочкин, побывавший на выставке с фотографиями Героев Советского Союза.
Золотой мост стал огромным уличным «кинотеатром» — на его пилонах 8 и 9 мая демонстрировали фильмы о войне.
Главные торжества в столице ДФО прошли 9 мая. Они начались с церемонии возложения цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, парада Победы и шествия «Бессмертного полка», организацию которого полностью обеспечила администрация Владивостока. Это было поистине масштабное мероприятие — по предварительным оценкам, в шествии приняли участие около 35 000 жителей и гостей краевого центра.
Праздничное настроение было на всех площадках и локациях, задействованных в событиях этого дня. В Адмиральском сквере были организованы праздничный концерт и полевая кухня — всех желающих угощали «солдатской» кашей. Одним из ветеранов, кого лично поздравили в Адмиральском сквере губернатор региона Олег Кожемяко и глава города Константин Шестаков, стал участник Великой Отечественной войны Николай Москаленко. 9 Мая для него — двойной праздник. В этот день он отмечает свой день рождения. В этом году ему исполнилось 96 лет.
В Театральном сквере в День Победы выступали барды-исполнители со всех уголков края. Свои песни они посвятили героям, сражавшимися за Родину в Великой Отечественной. В сквере Суханова прошла историческая реконструкция «День Победы».
Немало зрителей было и у театра под открытым небом, где прошли два постановки «Сны о войне». Артисты театра имени Горького сделали спектакль-концерт о Великой Отечественной войне. В его основе — кадры старых советских фильмов и исторической хроники, песни тех лет, тексты из писем полевой почты.
А вечером состоялся часовой парад духовых оркестров ТОФ и МГУ им. Невельского, а также выступили гости Владивостока — Санкт-Петербургский городской оркестр «Olympic Brass Orchestra».
В День Победы во Владивостоке горожане и гости краевого центра могли посетить ярмарку местных мастеров, сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» и сделать памятный снимок, в том числе на фоне танка Т70, установку которого на центральной площади обеспечила администрация города.
Для детей был разработан отдельный творческий блок — ребятам, посетившим площадку, предлагалось разукрасить бумажные военные корабли, автомобили и другую технику. Весь день художники детских школ искусств писали портреты горожан, а на площадке городской библиотечной системы можно было брать и обменивать книги, пройти мастер-класс по переплету. Работала площадка «Письмо Победы», где можно было подписать и отправить красочную поздравительную открытку приморским ветеранам.