Перспективы цифрового развития обсудили на МедиаСаммите-2021 в Приморье

Во время Дальневосточного МедиаСаммита-2021 во Владивостоке Центр управления регионом (ЦУР) представил новые возможности цифрового развития. Кроме журналистики, соцсетей и Тик-Тока, на мероприятии обсудили главные тенденции развития цифровизации.

Фото: ИК "Золотой Рог" Глава управления социальных коммуникаций АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин рассказал присутствующим об «Инцидент Менеджменте» — это система мониторинга обращений граждан в соцсетях, о положительных изменениях в работе региональных ЦУР. «Она мониторит социальные сети, фиксирует обращения и отдает их в работу. Напомню, что срок рассмотрения обычных обращений граждан в государственные органы занимает до 30 дней. В нашем же случае ответ приходит не позднее, чем через сутки. Зачем это делалось? В первую очередь для того, чтобы жителям России было удобно взаимодействовать с органами власти. Если я пользуюсь Instagram, у меня должна быть возможность обратиться к органу власти в Instagram, пользуясь Вконтакте — значит, могу коммуницировать с властью через эту площадку», — отметил Никишин. По его словам, сегодня через «Инцидент Менеджмент» ежемесячно проходит около 250 тысяч обращений, тогда как в 2018 году фиксировали всего 8 500 обращений. Процент отработки сообщений граждан также показал положительную динамику — 93,6% в 2021 году против 78,8% в 2018. Заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов высоко оценил работу ЦУР в регионе, отметив, что созданные менее года назад Центры управления регионами Дальнего Востока показали достойные результаты и сократили время ответов на обращения граждан. Также, на площадке МедиаСаммита отметили успехи в работе портала «Госуслуги». Первый замгенерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин во время выступления на площадке «Коммуникация государства и общества: роль СМИ и ЦУР» заявил, что вскоре портал превратится в глобальное электронное государство. «Уникальный в мировой практике сервис превращается в единое окно по сбору обратной связи — от услуг до жалоб и публичных слушаний. Сейчас, например, появляются такие стратегические вещи, как электронный паспорт. Это важный шаг для государства, когда большинство услуг переходит в дистанционный формат. Думаю, в ближайшем будущем все это превратится в глобальное электронное государство», — сказал Истомин. Еще одно нововведение — скоро во Владивостоке появится Муниципальный Центр управления регионом (МЦУР). Это новая тенденция в цифровизации работы местной власти. «У нас сейчас нет единого механизма, благодаря которому мы бы понимали стратегию работы в муниципалитете: какие направления приоритетны, какие решения нужны. А такой инструмент нам нужен. Поэтому одним из первых решений нашей команды стало создание Центра управления городом», — рассказал и. о. главы Владивостока Константин Шестаков. Глава ЦУР Приморского края Полина Степаненко заявила, что появление первого МЦУР на Дальнем Востоке — важное событие. «ЦУР Приморского края работает в интересах граждан, независимо от возраста, социального статуса и места проживания. Я рада, что и во Владивостоке начнет работать первый в ДФО Муниципальный Центр управления регином, который станет важным связующим звеном между жителями города и местной властью», — сказала Степаненко. Отметим, что восьмой Дальневосточный МедиаСаммит — 2021 «Журналистика „постапокалипсиса“: жизнь в изменившемся мире» стартовал на острове Русский во Владивостоке в четверг, 10 июня. В этом году он проходит в очном формате.

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