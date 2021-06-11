«Все идет по плану»: монтаж необычного фонтана в центре Владивостока в самом разгаре

«Все идет по плану»: монтаж необычного фонтана в центре Владивостока в самом разгаре
«Все идет по плану»: монтаж необычного фонтана в центре Владивостока в самом разгаре
Сегодня, 11:03ОбществоФото: Евгений Кулешов / vl.ru
Почти завершена установка чаши, продолжается прокладка и монтаж необходимого оборудования. Скоро планируют начать приводить в порядок верхний слой, сообщили в городской администрации.

К концу лета 2021 года на центральной площади Владивостока планируется запуск нового фонтана, который, как сообщалось ранее, из-за отсутствия чаши не будет препятствовать прямому проходу сквозь него. Видимо, технически основание фонтану все же необходимо, но по всей вероятности оно плоское и расположится вровень с землей. Струи воды будут подниматься прямо из-под ног прохожих. Благодаря этому, в выключенном состоянии конструкция не займет места на площади.

Перед тем как начать грандиозную стройку жителям Владивостока действительно задали вопрос о фонтане. На выбор предоставили всего две локации для размещения новинки. На одной из них пришлось бы демонтировать старый фонтан, поэтому симпатии граждан склонились к месту на центральной площади.

Визуализация будущего проекта была опубликована в соцсетях.

Амбициозный проект не стали откладывать «в долгий ящик» и стройка закипела. Однако на первом же этапе возникла совершенно непредвиденная сложность. На глубине в котловане нашли дренажную систему прошлого века, которую более чем наполовину разрушили во время строительных работ.

О существовании находки горожане могли бы и не узнать, но один из рабочих выложил в интернет видеоролик о том, как он проходит по неизвестному тоннелю. Запись вызвала неподдельный интерес у общественности и местные власти немедленно запретили все работы до установления археологической ценности объекта.

К находке стянулись профильные специалисты: строители, археологи, историки. В последствии пришли к выводу, что особой исторической ценности дренажная система не представляет и строительство можно продолжить, предварительно законсервировав объект. Возведение «сухого фонтана» продолжилось.

К новости о появлении нового, достаточно нестандартного для города объекта — «сухого фонтана» горожане отнеслись с некоторой долей скептицизма, но без какого-либо негатива. Однако о том, что у центральной площади Владивостока «нет ни вида, ни вкуса» в дни раскопок шутили многие.

Даже начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды Павел Шугуров констатировал отсутствие какой-либо гармоничности в ансамбле объектов на площади.

«Сейчас центральная площадь не имеет гармоничного образа», — ранее заявил Павел Шугуров.

Дело в том, что на центральной площади соседствуют советский памятник «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», здание правительства Приморья, выполненное в не менее советском стиле и большая недостроенная церковь. Через дорогу, в прямой видимости стоит дом 1900-го года.

Если стройка продолжится в прежнем темпе, то жители и гости Владивостока смогут не только полюбоваться новинкой, но даже охладиться в жаркий день под струями воды из единственного фонтана в городе, в котором можно купаться не опасаясь поражения электричеством или разводным ключом от сотрудника водоканала за порчу оборудования.

В дальнейшем площадь намерены преобразить. Один из проектов предполагает, что площадь в центре Владивостока превратится в зеленый оазис посреди каменных и пыльных джунглей.

Над самим благоустройством площади нужно думать, нужно дискутировать, обсуждать проекты с жителями», — анонсировал начальник городского отдела архитектуры Павел Шугуров.

Специалисты мэрии сообщают, что комплексное благоустройство центральной площади стартует в 2022 году. Горожанам предоставят несколько вариантов на выбор.

Сюжеты:
Приморье
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