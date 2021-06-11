«Все идет по плану»: монтаж необычного фонтана в центре Владивостока в самом разгаре

К концу лета 2021 года на центральной площади Владивостока планируется запуск нового фонтана, который, как сообщалось ранее, из-за отсутствия чаши не будет препятствовать прямому проходу сквозь него. Видимо, технически основание фонтану все же необходимо, но по всей вероятности оно плоское и расположится вровень с землей. Струи воды будут подниматься прямо из-под ног прохожих. Благодаря этому, в выключенном состоянии конструкция не займет места на площади.