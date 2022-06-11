Отважную девочку из Артёма наградили за спасение ровесницы

Отважную девочку из Артёма наградили за спасение ровесницы
Отважную девочку из Артёма наградили за спасение ровесницы
11 июня, 15:30ОбществоФото: Официальный сайт УМВД по Приморскому краю
В Артёме, в местном отделении МВД, вчера чествовали 12-летнюю жительницу города Ангелину. Она спасла свою ровесницу, которая упала в реку.

Хорошая погода и каникулы — чем не повод пойти погулять по живописным окрестностям родного города? Несколько дней назад 12-летняя Ангелина и её подружка гуляли вдоль берега реки в посёлке Артёмовский. Девочки, веселясь и болтая, дошли уже до дач на краю посёлка, когда услышали отчаянные крики.

Оглядевшись, школьницы увидели, что в протекающей рядом реке Артёмовке барахтается, зовя на помощь, девочка. Она била руками по воде и явно тонула.

Что делать? Поблизости взрослых нет, позвать на помощь некого. Ангелина увидела на пирсе спасательный круг и с ним бросилась с воду. Она успела доплыть до утопающей и помогла ей схватиться за круг. А затем поплыла к берегу вместе с пострадавшей. И вытащила её.

Утопающая, оказавшаяся ровесницей юной храброй спасательницы, на берегу почувствовала себя очень плохо. Ангелина, посещавшая школу «Юный спасатель» в Артёмовской станции юных техников, вспомнила правила оказания первой помощи и сумела помочь ровеснице. Затем она побежала искать взрослых, чтобы доставить пострадавшую в больницу. Двое мужчин, проходивших мимо, оказались неравнодушными людьми и помогли. В больнице утопавшую осмотрели медики — и уверили, что с девочкой всё будет в порядке. Ангелина спасла ровеснице жизнь.

На церемонии награждения 12-летнюю жительницу Артёма Ангелину Гвоздь, как сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю, поблагодарил Василий Кулик — заместитель начальника отдела МВД России по городу Артему.

— Ты отважная девочка, не каждый взрослый сумел бы сделать то, что сделала ты, — сказал он и вручил юной спасательнице благодарственное письмо и подарок. И отдельно выразил благодарность маме девочки — Ольге Икромовне за воспитание неравнодушного человека с активной гражданской позицией.

Сюжеты:
Приморье
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