Какие именно, «Золотой Рог» выяснил у директора краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Уссурийска» Игоря Жовниренко.
— Расскажите о вашем детском доме. Как строится работа с детьми, чему уделяется особое внимание?
— Наш детский дом функционирует уже 85 лет, в учреждении насчитывается 90 детей. Они в группах по 7-8 человек, мальчики и девочки отдельно друг от друга. Ребята разновозрастные. Есть смешанные группы, где и мальчики и девочки вместе, есть семейные комнаты. У нас есть одна семья — 6 детей, они живут в одной группе. Мы стараемся максимально сохранить родственные связи.
В нашем детском доме серьёзно развивается самоуправление. У нас существует совет, в котором дети принимают участие и решения по всем вопросам: финансы, питание, ремонт, одежда. Это касается всего: цвет мебели в спальне, вид линолеума, покупка одежды. При данном подходе дети бережнее относятся к тому, что сами выбрали или придумали.
— Изменения затронули только внешнюю сторону жизни?
— Нет, у нас очень хорошо развито самообслуживание. Кроме уборки спален, ухода за своими комнатами, в которых живут максимум два человека, у нас есть приусадебный участок — 1,5 гектара земли, которые выделила сельхозакадемия. Мы там высаживаем овощи на зиму: картофель, свекла, морковь. Заготавливаем соленья. Наши дети учатся, как всё это делать, при этом мы можем так экономить для покупки чего-либо в детский дом. В прошлом году, например, мы так сэкономили более 600 тысяч на питании, после чего все вместе собрались и стали решать, что хотим приобрести на сэкономленные средства. Дети выбрали, что нужно купить в телезалы большие, современные телевизоры и всё — мы на эту сумму в каждую группу купили огромные телевизоры. В позапрошлом году, также на сэкономленные средства, купили дорогую, шикарную, удобную мебель. Естественно к этому все бережно относятся, потому что понимают, что это заработано собственным трудом. И так во всём.
— Одно время считалось, что в детских домах не самое лучшее образование.
— Это стереотип. Мы стремимся дать детям хорошее образование в стенах учреждения. Мы стараемся, чтобы наши дети заканчивали не 9, а 11 классов школы. Больше половины наших ребят остаются до конца школы, сдают ЕГЭ, поступают в вузы. Дети выпускаются взрослыми, 18-19 лет, после выпуска мы их сопровождаем, поэтому они не теряются. В армии мы тоже ребят сопровождаем, вот 28 числа будет присяга у двух ребят, в Сергеевке служат. Поедем туда всей делегацией, будем поддерживать — стараемся создавать максимально семейные условия, чтобы каждый ребёнок был уверен в том, что у него есть пристань, куда он может обратиться и прийти, когда захочет — его здесь примут с радостью.
В воспитании мы прививаем ребятам чувство гордости за своё учреждение. Называется это культура успешности у ребёнка. Каждый ребёнок в учреждении понимает, что всё, что он делает, направлено в первую очередь на то, чтобы прославлять его дом, город, край и только во вторую очередь уже его самого. Наши ребята — двукратные чемпионы России среди детских домов по футболу. В этом году они снова выиграли, сейчас поедут на сборы в Краснодарский край — там под Новороссийском находится тренировочная база испанской «Барселоны». Наши дети будут находиться там 11 дней вместе с клубом на тренировочных сборах. Вот эта система формирования культуры успешности очень привязывает детей к учреждению. От нас требуется только хорошее сопровождение. Когда ребёнок выпускается из детского дома он не остаётся один — у него есть позади крепость, детский дом, в который он может в любое время прийти, в любом возрасте и пожить, например, между армией и учёбой, на каникулах приехать и так далее. Это очень хорошо у нас развито.
— Какого возраста дети у вас на воспитании?
— Самому младшему у нас 1,8 годика. Такие дети требует особого ухода, находятся в отдельных дошкольных группах. Все посещают детский сад, всё как дома: утречком подняли, в детский сад отвели, вечером забрали. У нас есть группа детей, которые посещают круглосуточный детский сад в селе Степное — мы их отвозим в понедельник, забираем в пятницу. А в выходные с детишками работает логопед, психолог. Мы делаем всё, что нужно для их развития, у нас есть сенсорные комнаты, игрушки. Но стоит отметить, что маленькие дети у нас не задерживаются, как правило, мы их определяем в семью. За последние пять лет дети дошкольной категории (2-6 лет) дольше, чем на полгода у нас не остаются. У нас служба сопровождения и устройства в семью работает в учреждении — она была создана самой первой в Приморье, ещё в 2009 году и, в принципе, мы всех деток определяем в приёмную семью, под опеку и дальше их сопровождаем. Кандидаты у нас обучаются, потом забирают детей, мы им помогаем и следим за детьми.
Самый старший воспитанник — 20 лет, окончил 11 классов. Дети, которые обучаются в вузах и в колледжах, тоже могут проживать до 23 лет, поэтому у нас есть те, кому 22 и старше — уссурийские студенты, которые живут у нас.
— Вы возглавляете детский дом более 20 лет, до этого были преподавателем. В чём отличие работы с детьми в школе и в детском доме? С какими трудностями сталкиваетесь?
— У этих учреждений разная ответственность. В детском доме мы полностью отвечаем за ребёнка, за его судьбу. Например, в школе преподаватель может вызвать родителей, а здесь мы являемся последней инстанцией — мы родители для этих детей. Если у ребёнка какие-то проблемы — это наши проблемы, мы их решаем.
Касательно трудностей, в начале 2000-х были финансовые проблемы. Сложно было закупить оборудование, организовать какие-то поездки, сделать ремонт или площадку. А с 2005 года эти трудности как-то прекратились. На сегодняшний день в нашем государстве сложилась такая система, что наши дети получают хорошую поддержку при жизни, при поступлении, предусмотрено хорошее финансовое сопровождение. После 23 лет ребята получают жильё и неплохое — если раньше давали какие-то общаги убогие, то сейчас это квартира. Мы сами проверяем, выезжаем и смотрим жильё — это комфортные условия, которым дети уже обеспечены. В итоге, есть профессия, работа и квартира — всё, чтобы строить семью и дальнейшую жизнь.
— Насколько охотно сейчас детей забирают в семьи? Изменилась ли ситуация за те годы, что вы работаете?
— Вы знаете, ситуация меняется волнообразно. До 2010 года были в основном иностранные усыновления, с 2010 года разработали программу по увеличению пособий приёмным семьям, увеличению зарплат — количество усыновлений росло. В 2015 чуть поутихло, а сейчас опять наблюдается подъём и, что самое важное, граждане берут детей более осознанно. У нас раньше в учреждении было 205 детей, сейчас 90. При этом мы ежегодно 30 детей отдаём в семью. Тенденция хорошая и качество семей растёт ежегодно. Это значит, что если раньше брали детей из-за каких-то личных, финансовых интересов, то сейчас берут осознанно, зная как воспитывать ребёнка дальше — его нужно вывести в жизнь с хорошим образованием и с хорошей социальной платформой. Такой подход сейчас у приёмных семей и качество их постоянно растёт.
— Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы усовершенствовать систему обращения с детьми? Как сделать её лучше?
— Нам в России нужно сделать единую систему для работы с детьми, с едиными требованиями. Программа, в которой будет приведен стандартный минимум, что обязательно нужно сделать при воспитании ребёнка, что ребёнок должен уметь при выпуске из учреждения. Это сложно, но возможно, к тому же такая работа ведётся, и я надеюсь, что её сделают. Хорошо, что есть большой коридор возможностей что-то придумать и сделать, но просто не все учреждения стремятся дать минимальную базу детям — хотят побыстрее выпустить и всё, к сожалению. У нас в Приморье такого нет. Наша система направлена на максимальное сопровождение ребёнка.
— Что можете посоветовать гражданам, которые бы хотели взять ребёнка, но в силу разных обстоятельств не решаются? Как решиться?
— Просто нужно не бояться. И понимать, что ребёнок, которого взяли в семью — это хорошая опора. Такие дети очень верные, преданные, любящие. Они никогда не подведут и не бросят близкого человека.