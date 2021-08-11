— Самому младшему у нас 1,8 годика. Такие дети требует особого ухода, находятся в отдельных дошкольных группах. Все посещают детский сад, всё как дома: утречком подняли, в детский сад отвели, вечером забрали. У нас есть группа детей, которые посещают круглосуточный детский сад в селе Степное — мы их отвозим в понедельник, забираем в пятницу. А в выходные с детишками работает логопед, психолог. Мы делаем всё, что нужно для их развития, у нас есть сенсорные комнаты, игрушки. Но стоит отметить, что маленькие дети у нас не задерживаются, как правило, мы их определяем в семью. За последние пять лет дети дошкольной категории (2-6 лет) дольше, чем на полгода у нас не остаются. У нас служба сопровождения и устройства в семью работает в учреждении — она была создана самой первой в Приморье, ещё в 2009 году и, в принципе, мы всех деток определяем в приёмную семью, под опеку и дальше их сопровождаем. Кандидаты у нас обучаются, потом забирают детей, мы им помогаем и следим за детьми.