Перспективное планирование

Это мнение вызвало неоднозначную реакцию архитекторов, которые высказывались, что смена названий не изменит сути проблемы. А она в том, что варианты использования свободных пространств в жилых микрорайонах у их обитателей и застройщиков разные. И соблюсти баланс интересов не получается. Привели в пример 56 микрорайон (район Третьей Рабочей). Архитекторы планировали жилой район, детсад, а также зеленый бульвар, который стал бы композиционной осью территории и полноценной рекреационной зоной для местных жителей. Но вместо бульвара и детсада построили еще дома. Теперь микрорайон, выигрышно расположенный на территории города, больше напоминает рабочее гетто — общественного пространства там нет, и жители не станут счастливее от того, что «точечная» застройка станет «уплотняющей».