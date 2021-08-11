Перспективное планирование

Продал айфон, купил машину
Говоря о том, что обязательно должно измениться в городе за ближайшие 30 лет, основатель велодвижения «Сам себе велосипед» Антон Савенко назвал транспортные пристрастия владивостокцев. Это та сфера, которая сейчас нуждается в кардинальных переменах.
Антон Савенко известен своими призывами пересесть с личного транспорта на общественный. Впрочем, урбанист заверил собравшихся, что ежедневно передвигается по городу на автомобиле. Поэтому трудности собратьев — плохие дороги, пробки, отсутствие парковок — ему известны. И, как отмечает эксперт, растущая автомобилизация населения только усугубит эти проблемы. Но горожане все равно предпочитают передвигаться на личном автомобиле, поскольку быть пешеходом менее комфортно. Например, зимой первым делом чистят дороги, а не тротуары. И пешеходы, особенно в спальных районах, спотыкаются на обледенелых тротуарах, пока наледь не растает с приходом весны.
— Неудивительно, что горожане стремятся во что бы то ни стало обзавестись автомобилем, — говорит урбанист. — Знакомый студент, к примеру, продал подаренный родителями айфон и купил подержанную «японку» за 120 тысяч рублей. И теперь он в статусе «при машине» и проводит время в пробках, в которых мы все стоим…
Выход из положения Антон видит в развитии общественного транспорта. Но одними призывами пересесть с личного авто на автобус дело не решится.
Урбанист считает, что за 30 лет можно добиться того, чтобы общественный транспорт стал предпочтительнее для передвижения по мегаполису. По мнению Савенко, для этого нужно оптимизировать городскую маршрутную сеть, предусмотреть выделенные полосы для общественного транспорта. Ограничить въезд личного авто в перегруженные машинами районы города, создать единый билет на весь спектр городского транспорта, а также сети общественного велопроката. Он также указал на новый тренд — рост популярности средств микромобильности. Это велосипеды, моноколеса, самокаты.
— Передвижение на короткие расстояния на компактных транспортных средствах в какой-то степени может стать альтернативой личному и общественному транспорту. На самокате, например, даже не электрическом, можно за 15 минут добраться от площади Луговая до центра города, — отметил Антон Савенко.
Уплотнить ряды
Руководитель архитектурной мастерской «АМЛ» Валерия Лаптева предупредила, что во Владивостоке к 2050 году завершатся сроки эксплуатации жилья, введенного в строй в 50-60-х годах прошлого столетия. Это касается в первую очередь панельных пятиэтажек, которыми застроены многие микрорайоны краевого центра, в частности в районе Второй Речки. Планируя новую застройку этих территорий, нужно учесть, что изношены не только строения, но и инженерные сети. И в стратегию развития Владивостока заложить прогрессивный метод в организации подземного хозяйства города.
— Уже сейчас прохудившиеся коммуникации — боль каждого жителя: у нас все время на дорогах что-то раскапывают, закапывают, и это вечная история, — указала архитектор. — Решением проблемы могут стать подземные коллекторы, несмотря на то, что потребуются значительные капиталовложения в строительство. В результате мы исключим разрытия улиц при ремонте и эксплуатации подземных сетей, улучшение их состояния благодаря возможности регулярного надзора и профилактики, — отметила эксперт, предупредив об еще одной трудности: сетедержащие компании, от водоканала до тепловых сетей, как правило, не хотят идти в одном тоннеле.
Кроме того, руководитель архитектурной мастерской затронула болевой для города вопрос — точечную застройку.
Надо поменять непрофессиональный термин «точечная», придуманный журналистами, на «уплотняющая» и негативное восприятие сразу исчезнет, заверила Валерия Лаптева. Город должен избавляться от пустырей, развалюх, промышленных кусков, вклиненных в ткань города, за счет их застройки. Это поможет ему уплотниться, что является одним из перспективных вариантов развития.
Это мнение вызвало неоднозначную реакцию архитекторов, которые высказывались, что смена названий не изменит сути проблемы. А она в том, что варианты использования свободных пространств в жилых микрорайонах у их обитателей и застройщиков разные. И соблюсти баланс интересов не получается. Привели в пример 56 микрорайон (район Третьей Рабочей). Архитекторы планировали жилой район, детсад, а также зеленый бульвар, который стал бы композиционной осью территории и полноценной рекреационной зоной для местных жителей. Но вместо бульвара и детсада построили еще дома. Теперь микрорайон, выигрышно расположенный на территории города, больше напоминает рабочее гетто — общественного пространства там нет, и жители не станут счастливее от того, что «точечная» застройка станет «уплотняющей».
Начни с себя
Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды Павел Шугуров архитектурные и земельные проблемы города представил креативно — на примере здания мэрии.
Мало кто знает, но пристройкой к строению по Океанскому пр-ту, 20 площадью около 300 м² владеет другой собственник, правовые отношения не урегулированы должным образом, оттого практически невозможно договориться о каких-либо ремонтных работах на фасаде «серого дома». В начале двухтысячных у входа в здание было возведено крыльцо в виде «бастиона», чтобы пресечь митинги, проходившие рядом. В результате проезжая часть была заужена, пешеходам оставили «тропу» шириной в полметра. Ранее при попустительстве мэрии были уничтожены три ближайших к зданию сквера, квартал остался без общественных пространств.
По мнению Павла Шугурова, прежде чем благоустраивать весь город, необходимо начать с себя, то есть с мэрии. Наладить правовые отношения с собственником пристройки, демонтировать бастион и навес над крыльцом, украшенный конструкцией из профнастила, который уже проржавел. Также необходимо воссоздать пешеходные связи, убрать в декоративные сетки кондиционеры, уродующие фасад здания. В планах и восстановить украшение фасада — герб города. В 2012 году после реставрации он потерял монументальность: его зашпаклевали, изменили расцветку, а сам тигр оказался с поникшим хвостом.
Лицом к солнцу, спиной к ветру
Профессор кафедры архитектуры и градостроительства ИШ ДВФУ Павел Казанцев напомнил об особенностях застройки Владивостока, учитывая его уникальность с точки зрения микроклимата. Эксперт уверен, не стоит опираться на стандартные решения, применяемые по всей стране. Вряд ли найдется в России еще один город, в котором, по нормам советского периода, отопительный период на улице Светланской (тогда Ленинской) и в районе Эгершельда разнился на 40 дней. Буквально, 3 км расстояние — и вы уже в другой климатической зоне. Поэтому строить город надо с учетом климатического фактора, по принципу раскрытия застройки «лицом к югу, спиной к ветру». А таких правильных построек в краевом центре единицы. Например, здание цирка отвечает требованиям зеленой архитектуры.
В завершение эксперты отметили, что некоторые проекты и предложения градостроителей могут быть уже на этом этапе интегрированы в стратегию развития города. Подобные встречи нужны, чтобы собрать воедино приоритеты городского развития и обеспечить комплексное решение проблем растущего мегаполиса.