Юрий Мельников: «Приморцы жалуются больше хабаровчан»

Журналист «Золотого Рога» поговорил с уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым о правах приморцев, их проблемах и сложностях, с которыми они сталкиваются.
— Юрий Борисович, как в Приморском крае обстоят дела с защитой прав граждан?
— Скажу так: защита прав граждан в Приморском крае не отличается от других субъектов Российской Федерации. Однако с учетом специфики нашего региона ряд вопросов характерен именно для нас и не актуален у наших соседей по Дальнему Востоку. Простой пример — проблемы с «точечной застройкой» или «угольной пылью».
В целом, приморцев волнуют те же вопросы, что и жителей любого региона нашей страны: сбои в ЖКХ, в сфере здравоохранения, в вопросах предоставления жилья, защита трудовых прав работников, прав на благоприятную окружающую среду и комфортные условия проживания и прав потерпевших в ходе расследования уголовных дел.
— Насколько часто к вам обращаются люди, и с какими проблемами они идут?
— В 2019 году я был назначен на должность краевого омбудсмена. С того самого дня в аппарат Уполномоченного обратилось почти 14 тысяч граждан, письменных обращений от них поступило свыше 3,5 тысяч. Следует отметить, что количество письменных обращений граждан в аппарат приморского омбудсмена самое высокое на Дальнем Востоке. К примеру, по сравнению с Хабаровским краем к нам поступает почти в полтора раза больше письменных обращений. На наш взгляд, эти цифра свидетельствуют о востребованности института Уполномоченного по правам человека в нашем регионе.
Проблемы, которые люди поднимают в своих обращениях, касаются всех сфер жизни общества. С учетом количественных показателей я бы их разделил на три блока. Первый блок — обращения граждан о защите и восстановлении социальных, жилищных, земельных, трудовых прав жителей Приморья, а также в области здравоохранения. Второй блок — обращения на действия правоохранительных органов. Третий блок — обращения граждан на нарушение прав в различных других сферах жизни.
Вместе с тем, характер обращений зависит от различных факторов. Так, значительное количество жалоб в 2019 году поступило от граждан, чьи жилища пострадали в результате тайфуна «Соулик». В прошлом году много обращений было связано с введением ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.
— Любое поступающее в наш адрес обращение гражданина о нарушении либо восстановлении его прав заслуживает внимания. Но, естественно, мы под особый контроль берем рассмотрение обращений граждан престарелого возраста, социально-незащищенных, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и детей-сирот. Эта категория людей зачастую в силу здоровья и материального обеспечения не имеет возможности просить помощь в различных юридических конторах, не всегда четко ориентируется в возможностях соответствующих государственных и правоохранительных органов по защите и восстановлению их прав. С этой целью в аппарате Уполномоченного по правам человека в течение каждого рабочего дня организован личный прием граждан, постоянно работает «горячая линия», на которую люди могут звонить и получить консультацию по телефону. А если проблема требует немедленного реагирования, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан, необходимые меры по их обращениям принимаются незамедлительно.
Кроме того, учитывая общую ситуацию в крае и стране, естественно, режим и специфика работы аппарата Уполномоченного меняется. Например, в период эпидемии коронавирусной инфекции мы перестроили нашу работу. Более широко стали применять дистанционные формы работы.
— Вы не первый год занимаете эту должность, есть ли какая-то динамика в сравнении с предыдущими периодами?
— Конечно, за этот период в некоторой степени изменения произошли. Например, в разы уменьшилось количество обращений «дольщиков» и детей-сирот. На мой взгляд, это вызвано целым комплексом мер, принятых исполнительной и законодательной властью края по решению проблем данных категорий граждан. Хотя ситуация с обеспечением жильем детей-сирот по-прежнему остаётся крайне сложной.
С другой стороны, увеличилось в 2020 году количество обращений граждан по защите трудовых прав. Например, число жалоб от работников бюджетных учреждений здравоохранения выросло почти в два раза (за счёт обращений, связанных с вопросами оплаты труда в условиях пандемии медицинским работникам).
— С чем чаще приходили люди в прошедшие два года?
— Только в прошлом году ко мне за помощью обратилось свыше пяти тысяч жителей Приморья. Рассмотрено 4130 обращений граждан о нарушении и восстановлении их прав.
Кроме того в аппарат Уполномоченного в прошлом году поступило 51 коллективное обращение от 886 человек. Граждане объединялись в стремлении добиться решения вопросов, значимых для определённых территорий или для конкретных коллективов.
— Что они требовали?
— Например, одна группа — 139 жителей Хасанского района — обратилась в защиту своего земляка, на которого было совершенно вооружённое нападение. Еще 97 жителей Первомайского района Владивостока подписали обращение о сохранении лесного массива в районе улицы Тихвинской. 74 жителя Славянки просили оказать содействие в сохранении возможности торговать на рынке в период ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.
— Есть такое латинское изречение: «Где право, там средство его защиты».
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан. Региональный омбудсмен с учетом своего авторитета, опыта и знаний выступает в качестве связующего звена между гражданином и государством. Моя задача — найти возможность для восстановления и защиты прав гражданина, используя все доступные законные способы.
— Были ли случаи, когда приходилось вмешиваться в ситуацию, не имея заявления от пострадавшего?
— Принятый в 2020 году Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» теперь позволяет региональному омбудсмену проводить проверки и принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и при наличии любой поступившей информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан.
Это особенно актуально для разрешения системных проблем в области соблюдения прав жителей регионов.
Например, во Владивостоке зачастую вызывает большой общественный резонанс строительство многоквартирных домов. Жители краевой столицы, несогласные со строительством методом «точечной застройки», даже проводили стихийные митинги на местах будущих строек. О таких случаях активно сообщается и в средствах массовой информации.
Используя свои дополнительные полномочия, мною в 2020 и в 2021 годах были организованы проверки по 10 публикациям в средствах массовой информации о нарушениях прав жителей вследствие строительства методом «точечной застройки» многоквартирных домов и торговых центров. В необходимых случаях мы обращаемся в органы прокуратуры для восстановления прав граждан, живущих рядом с новыми объектами строительства, на благоприятную окружающую среду.