Юрий Мельников: «Приморцы жалуются больше хабаровчан»

— Любое поступающее в наш адрес обращение гражданина о нарушении либо восстановлении его прав заслуживает внимания. Но, естественно, мы под особый контроль берем рассмотрение обращений граждан престарелого возраста, социально-незащищенных, инвалидов, пенсионеров, малоимущих и детей-сирот. Эта категория людей зачастую в силу здоровья и материального обеспечения не имеет возможности просить помощь в различных юридических конторах, не всегда четко ориентируется в возможностях соответствующих государственных и правоохранительных органов по защите и восстановлению их прав. С этой целью в аппарате Уполномоченного по правам человека в течение каждого рабочего дня организован личный прием граждан, постоянно работает «горячая линия», на которую люди могут звонить и получить консультацию по телефону. А если проблема требует немедленного реагирования, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан, необходимые меры по их обращениям принимаются незамедлительно.