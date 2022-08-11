Власти Артёма добились одобрения долгожданного водовода

Власти Артёма добились одобрения долгожданного водовода

Власти Артёма добились одобрения долгожданного водовода

Вчера, 17:42
Общество
Фото: пресс-служба администрации Артёмовского городского округа
окрестности посёлка Заводской Артёмовского городского округа
Новый трубопровод в Артёмовском городском округе пересечёт три ручья и обеспечит водой посёлок Заводской. Обитающие в ручьях рыбы не пострадают.

Приморское территориальное управления Росрыболовства провело анализ проектной документации планируемого к строительству нового водовода в Артёмовском городском округе. Заключение ведомства — методы ведения работ соответствуют требованиям действующего природоохранного законодательства. 7-километровый водовод из полиэтиленовых труб не грозит пресноводным рыбам в этих водных объектах.

Воды в нашем крае много (не зря ведь он Приморский), порой даже слишком много, что доставляет немало хлопот. Но и без воды добиться высокого качества жизни не получится. Артёмовские власти решают проблему комплексно — в рамках муниципальной программы «Повышение надёжности системы водоснабжения и водоотведения Артёмовского городского округа».

Как ранее сообщало «Восток-Медиа», о ходе её реализации глава Артёма Вячеслав Квон подробно рассказал, выступая с отчётом о работе возглавляемой им администрации в 2021 году. В частности, он отметил проведённый ремонт и замену более трёх километров сетей водоснабжения и двухсот метров канализации, передачу объекта канализационных очистных сооружений села Кневичи на обслуживание в «Приморский водоканал» и строительство новой сети водоотведения для школы № 35.

«От обеспечения качественными услугами, в том числе водоснабжения и теплоснабжения, напрямую зависит комфорт и безопасность жизни наших артёмовцев», — подчеркнул Вячеслав Квон.

В России с 1 января 2021 года запущен и реализуется федеральный проект «Чистая вода». Он ставит задачу к 2024 году построить и модернизировать около 2188 объектов по всей стране. На территории Артёмовского городского округа достигать поставленных целей помогает специальная муниципальная программа. Одна из текущих задач — реконструкция водовода в Заводской.

Как рассказал «Восток-Медиа» начальник управления жизнеобеспечения администрации Артёмовского городского округа Иван Антонов, действующий водовод может помешать дальнейшему развитию посёлка. Сегодня в Заводском работает птицефабрика ЗАО «Михайловский бройлер», предприятие развивается, растут и его потребности в водоснабжении. Также в Заводском на улице Стрельникова выделены земельные участки многодетным семьям для жилищного строительства. То есть воды понадобится больше и населению. А существующий водовод с трубой диаметром 300 миллиметров просто физически не может обеспечить доставку необходимого объёма. Потому решено заменить старые трубы на новые, большего диаметра.

«Мы как раз и планируем провести реконструкцию существующего водовода и увеличить его диаметр. Проект уже прошёл все согласования и получил положительное заключение госэкспертизы. Мы подали заявку в край на получение необходимого финансирования для выполнения всех необходимых работ. Подчеркну, при строительстве будут соблюдены все природоохранные правила. Водовод пересекает ручей. Чтобы его обитатели, а это около десяти видов пресноводных рыб, таких как гольян, пескарь, ротан, никак не пострадали, работы по его прокладке проведём по современной технологии и с соблюдением всех норм безопасности», — заверил руководитель управления жизнеобеспечения администрации Артёмовского городского округа.

В интервью «Восток-Медиа» глава Артёмовского городского округа подробно рассказал, как конструктивное взаимодействие с правительством Приморского края и федерацией позволяет привлекать существенные средства на повышение уровня комфорта в городе и его окрестностях.

Сюжеты:
Приморский край
Артём
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