Приговор бывшему ректору ДВФУ огласят в октябре

По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и начать работать в 2013 году, но так и не заработала. При этом в 2015 году Иванец дал указание проректорам Алексею ЦХЕ и Виктору АТАМАНЮКУ (проходят обвиняемыми по уголовному делу) подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. В сентябре того же года ректор потребовал от главного бухгалтера вуза на основании указанных актов перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета.