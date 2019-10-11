Энергетики заявляют, что массовых сокращений персонала в Приморье не было

Энергетики заявляют, что массовых сокращений персонала в Приморье не было

11 октября 2019, 11:00
Общество
В настоящее время Дальневосточная генкомпания находится в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании

В настоящее время Дальневосточная генкомпания находится в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании

Энергетики опровергли заявление Федерации профсоюзов Приморского края о массовых сокращениях персонала.

«В связи с заявлением Федерации профсоюзов Приморского края о сокращениях персонала в АО «ДГК», компания официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. В филиале АО «ДГК» - Лучегорском топливно-энергетическом комплексе, а также на Артемовской и Владивостокской ТЭЦ сокращение персонала не производится. Ремонтному персоналу предприятия, в составе ремонтного персонала других тепловых электростанций региона, предлагается перевод в крупное энергоремонтное предприятие, создаваемое на базе АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», с сохранением действующих социальных гарантий и оплаты труда.

В настоящее время Дальневосточная генерирующая компания находится в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании, совершенствованием и структурированием рабочих процессов, направленных на повышение качества управления обществом, сокращение непроизводственных затрат и в результате - обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения территорий.

Первичные профсоюзные организации в соответствии с трудовым законодательном проинформированы о процессах, происходящих в АО «ДГК».

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал/час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. ПАО «Дальневосточая энергетическая компания» владеет 100% минус 1 акцией ДГК.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

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