Энергетики заявляют, что массовых сокращений персонала в Приморье не было

«В связи с заявлением Федерации профсоюзов Приморского края о сокращениях персонала в АО «ДГК», компания официально заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. В филиале АО «ДГК» - Лучегорском топливно-энергетическом комплексе, а также на Артемовской и Владивостокской ТЭЦ сокращение персонала не производится. Ремонтному персоналу предприятия, в составе ремонтного персонала других тепловых электростанций региона, предлагается перевод в крупное энергоремонтное предприятие, создаваемое на базе АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», с сохранением действующих социальных гарантий и оплаты труда.