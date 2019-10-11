Из Владивостока можно будет улететь в Эмираты

Из Владивостока можно будет улететь в Эмираты

11 октября 2019, 14:45
Общество
Из Владивостока можно будет улететь в Эмираты

Правда, только под Новый год и на чартере с его специфическими проблемами

Крупнейшая чартерная авиакомпания России AZUR air с 25 декабря начнет выполнять чартерные полеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). До этого полеты на этом направлении не выполнялись.

По информации АО «Международный аэропорт Владивосток», - полеты в самый крупный город ОАЭ будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 с частотой один раз в десять дней.

Досье газеты «Золотой Рог»: Стратегическим партнером авиакомпании AZUR air является туроператор Anex Tour. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», авиакомпанией владеет ООО «Ван2Флай», принадлежащее гражданкам РФ Анне ФУКАЛОВОЙ (55%) и Наталье КОЧКАР (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
ТуризмВладивосток
ОАЭОАЭИаэропорт Кубинка"Аэропорт Белоярский"АэропортАэропортавиакомпаниязадержка рейсаАвиакомпания "Ямал" возврат билетовАвиакомпания Nordwind
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы