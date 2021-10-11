Научную роту пополнил призывник из Приморья

Этой весной в Приморье в военкоматы пришли около шести тысяч потенциальных призывников, но на военную службу отправились порядка 1700 из них. Остальные, как отметил военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, получили отсрочку и освобождение от призыва.

Около 70% призывников остались служить в Приморье. Прочие отправились в другие регионы ДФО — в Хабаровск, Амурскую область и Сахалин. В западную часть страны уехал только один призывник — он будет проходить службу в научной роте. Еще 17 человек выбрали альтернативный вариант — решили работать почтальонами, санитарами и даже танцорами Приморской сцены Мариинского театра. — Были и те, кто уклонялся от призыва — порядка 255 человек. Сейчас в розыске остаются пять молодых людей, — уточнил Николай Тригубко. Он также заметил, что из нынешних призывников 61% прошли медкомиссию с категорией «А», то есть «годен без каких-либо ограничений», общий процент из прошедших медкомиссию с категорией «А» и «Б» (имеются незначительные ограничения по здоровью) достиг весной 75%. Весной 2020 года этот показатель составил 72%, весной 2019 — 71%. Весной 2021 года в армию отправились 12 призывников с высшим образованием — это 4%. 195 (11,5%) до призыва на военную службу успели поработать на предприятиях. 216 мальчишек имели разряды по различным видам спорта. По словам полковника, с каждым годом растет количество «спортивных» призывников. Военный комиссар отметил, что в случае с профессиональными спортсменами есть некоторые сложности. Те из них, кто участвовал в соревнованиях общероссийского и мирового уровня, зачастую не годны к военной службе из-за различного рода профессиональных травм. — Это тяжелоатлеты из Уссурийска, Владивостока, Арсеньева. У них ужаснейшее плоскостопие и сколиозы. Владивостокская команда по спидвею, тоже, к сожалению, ребята все поломанные, — сообщил зампред краевого военного комиссара Николай Тригубко. Военком особо подчеркнул, что все призывные мероприятия проводятся с соблюдением санитарных мер. На краевом сборном пункте работает лаборатория, которая на месте делает ПЦР-тесты у призывников. Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

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