Около 300 приморцев направят проходить срочную службу в ВМФ

Более половины парней останутся служить в Приморье, около 30-40% парней распределят по Дальнему Востоку, преимущественно в Хабаровский край и Сахалин.
Как отметил военный комиссар края Николай Тригубко, этот призыв будет проходить с учетом изменений в федеральном законодательстве. Так, теперь студенту, которому пришла повестка, достаточно просто предоставить в призывную комиссию соответствующую справку и без прохождения медкомиссии получить отсрочку на период обучения.
По словам прокурора 304 военной прокуратуры гарнизона Игоря Бадажкова, с началом призыва заработали консультационные пункты, где молодые люди и их родственники могут получить необходимую правовую помощь.
— За весенний призыв к нам обратились примерно 150 человек, всем были даны разъяснения, проведены проверки, по одному случаю выявлено нарушение в работе призывной комиссии, — сообщил военный прокурор, добавив, что, в основном, обращения связаны с прохождением медкомиссии и определением заболеваний, дающих отсрочку или освобождение от службы в армии.
Отмечается, что призывная кампания в Приморье проходит на высоком организационном уровне, с максимальным комфортом и удобством для будущих военных.
— Организовано тестирование призывников за 72 часа перед отправкой на сборный пункт Приморского края на наличие COVID-19, в медучреждения направлены указания по обеспечению вакцинами граждан, подлежащих призыву на военную службу. Главная задача краевых властей — провести призыв в рамках санитарных требований и в правовых рамках, — прокомментировал заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Мариза.
Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы.