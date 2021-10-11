Около 300 приморцев направят проходить срочную службу в ВМФ

В Приморье стартовал осенний призыв. На срочную службу планируют призвать около 1400 приморцев. Традиционно, около 70% новобранцев направят проходить срочную военную службу в сухопутные войска. В ВМФ отправятся 20%, оставшиеся — в ВКС, десантные войска и Росгвардию.

Более половины парней останутся служить в Приморье, около 30-40% парней распределят по Дальнему Востоку, преимущественно в Хабаровский край и Сахалин. Как отметил военный комиссар края Николай Тригубко, этот призыв будет проходить с учетом изменений в федеральном законодательстве. Так, теперь студенту, которому пришла повестка, достаточно просто предоставить в призывную комиссию соответствующую справку и без прохождения медкомиссии получить отсрочку на период обучения. По словам прокурора 304 военной прокуратуры гарнизона Игоря Бадажкова, с началом призыва заработали консультационные пункты, где молодые люди и их родственники могут получить необходимую правовую помощь. — За весенний призыв к нам обратились примерно 150 человек, всем были даны разъяснения, проведены проверки, по одному случаю выявлено нарушение в работе призывной комиссии, — сообщил военный прокурор, добавив, что, в основном, обращения связаны с прохождением медкомиссии и определением заболеваний, дающих отсрочку или освобождение от службы в армии. Отмечается, что призывная кампания в Приморье проходит на высоком организационном уровне, с максимальным комфортом и удобством для будущих военных. — Организовано тестирование призывников за 72 часа перед отправкой на сборный пункт Приморского края на наличие COVID-19, в медучреждения направлены указания по обеспечению вакцинами граждан, подлежащих призыву на военную службу. Главная задача краевых властей — провести призыв в рамках санитарных требований и в правовых рамках, — прокомментировал заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Мариза. Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020–2027 годы.

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