Бизнес-гороскоп: Львам придется поджать хвост перед начальством

ДЕВА. Не стоит уходить от ответственности и лишь делать вид, что работаете. Проявите себя, и вас ждет вознаграждение за труды. Сейчас не время брать кредит. Ответственные переговоры и сделки, намеченные на пятницу, лучше перенести на другой день.