Бывшему ректору ДВФУ дали семь лет колонии за растрату

Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее, по данным следствия, в 2015 году Иванец дал указание ряду своих подчиненных подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу и перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета.