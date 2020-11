Бывшему ректору ДВФУ дали семь лет колонии за растрату

Сергей Иванец подписал документы приемки несуществующей информационно-технической системы

Сергей Иванец подписал документы приемки несуществующей информационно-технической системы Тихоокеанский флотский суд в понедельник признал бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея ИВАНЦА виновным в растрате 20 млн рублей при создании информационно-технической системы для вуза и приговорил к семи годам колонии. Также г-ну Иванцу придется выплатить 500 тыс. рублей штрафа. Суд также лишил его звания полковника. Иванец, который ранее находился по домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. Обвинительный приговор вынесен и пяти другим фигурантам уголовного дела, обвиняемым в пособничестве в растрате. Бывшие проректоры ДВФУ Алексей ЦХЕ Виктор АТАМАНЮК и Игорь СИРОТИН приговорены к условным срокам. Цхе - к трем годам, Атаманюк - к 4 годам и штрафу в 300 тыс. рублей, Сиротин – к 2 годам. Бывшие руководители «Современного университета» Сергей КАРЛЯВИН и Никита СМУРОВ получили реальные - 4,5 года и 3,5 года соответственно. По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее, по данным следствия, в 2015 году Иванец дал указание ряду своих подчиненных подготовить и подписать акты сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу и перевести ООО более 20 млн рублей с расчетного счета университета. Иванец был назначен ректором ДВФУ в июле 2012 года. До этого он занимал пост заместителя министра образования и науки РФ. Дело против него возбудили в 2016 году, расследованием занималось Главное следственное управление СКР. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

