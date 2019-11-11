Во Владивостоке закончилась очень важная дорогостоящая вакцина

Пока в стране идет кампания по профилактике онкозаболеваний, в частности, такого серьезного и довольно летального вида рака, как рак шейки матки, центр на ул. Черемуховой почему-то не озаботился наличием вакцины, которая фактически предотвращает это страшное неизлечимое заболевание. Буквально в прошедшее воскресенье приморцы, посмотрев передачу о здоровье на одном из федеральных каналов, в которой известная врач-телеведущая, профессор медицины, как всегда, с неустанно призывала родителей не быть равнодушными и вакцинировать себя и своих детей-девочек от страшного заболевания, вняли ее рекомендациям. Однако остались разочарованы, поскольку Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи и его Центр вакцинопрофилактики ничего предложить желающим привиться не смог. Осталось всего две дозы, ну на одного ребенка может хватить, а вот человеку от 18 лет нужна троекратная прививка. Такая ситуация вызывает только недоумение - прививка-то далеко не бюджетная, вполне себе дорогостоящая. Отчего ж ее нет? Не выгодно? Или никто не прививается, поэтому и не закупают? Тогда еще больше вопросов к информационной активности Центра среди населения.