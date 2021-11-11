Общественному и личному транспорту оставят крайнюю левую полосу

Общественному и личному транспорту оставят крайнюю левую полосу
Общественному и личному транспорту оставят крайнюю левую полосу
Сегодня, 17:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Завтра, 12 ноября, в 8 часов рабочие приступят к экстренному ремонту теплотрассы в районе улицы Алеутской во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядной организации предстоит перекрыть три полосы движения на центральной дороге на Алеутской, в районе дома № 28. Для движения общественного и личного транспорта останется крайняя левая полоса по направлению к железнодорожному вокзалу. Схема движения автобусов меняться не будет.

— Это срочные работы, поскольку из-за порывов на теплотрассе в этом районе без тепла уже длительный срок остаются два жилых дома и пять административных зданий на Алеутской, 28, 26, 26/2, 26/3, 24, 19А, 15. Провести ремонт теплотрассы возможно только вскрыв дорожное полотно, — отметил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев.

Движение на участке по ул. Алеутской будет ограничено. Завершить ремонт и восстановить асфальт планируют к понедельнику, 15 ноября.

На период проведения работ автомобилистов просят воспользоваться альтернативными путями, а именно улицами Авроровской, Пограничной, Семёновской, Светланской.

Сюжеты:
Приморье
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