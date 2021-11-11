Общественному и личному транспорту оставят крайнюю левую полосу

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядной организации предстоит перекрыть три полосы движения на центральной дороге на Алеутской, в районе дома № 28. Для движения общественного и личного транспорта останется крайняя левая полоса по направлению к железнодорожному вокзалу. Схема движения автобусов меняться не будет.