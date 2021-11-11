Призывников отправили на места службы с картами и несессером

Призывников отправили на места службы с картами и несессером
Призывников отправили на места службы с картами и несессером
Сегодня, 15:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Всего для прохождения военной службы призвано более шести тысяч граждан, проживающих на территории ДФО.

И уже начались массовые отправки призывников в войска. На сегодня отправлено более одной тысячи человек, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечивают военной формой одежды, по сезону. Также каждому выдается армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Более 90 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в разных регионах Дальнего Востока.

Сюжеты:
Приморье
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