Призывников отправили на места службы с картами и несессером

И уже начались массовые отправки призывников в войска. На сегодня отправлено более одной тысячи человек, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечивают военной формой одежды, по сезону. Также каждому выдается армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.
Помимо этого, военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
Более 90 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в разных регионах Дальнего Востока.