Директор средней общеобразовательной школы №13 Виселова О.В: «Нас очень волнует, что молодое трудоспособное население края уезжает за его пределы для получения достойного образования, реализации своих амбициозных возможностей. Мы бы хотели, чтобы наша молодежь оставалась в городе и крае и развивала нашу малую родину. Мы считаем очень важным начинать со школы знакомить детей с историей, культурой, географией, экономикой своего города и края. Для решения этой задачи реализуем региональное ориентированное содержание на уроках и во внеурочной деятельности. Весь учебный процесс направлен на привлечение школьников к изучению Приморья и Владивостока. Для старшеклассников нашей школы мы проводим серию встреч с интересными людьми, они уже были на заседании Государственной думы города. Также планируем посетить Законодательное собрание Приморского края с тем, чтобы увидеть изнутри систему работы людей, от которых зависит будущее города и края».