В одной из школ Владивостока решали, как удержать молодежь в регионе Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением английского языка г. Владивостока выиграла грант губернатора Приморского края и тем самым получила возможность реализовать проект «Школа гражданской идентичности»: создание модели гражданского образования через регионально-ориентированное содержание урочной и внеурочной деятельности. Проект был представлен 10 декабря в рамках краевого педагогического форума «Регионализация содержания образования: актуальные практики», который проходил на базе школы. Главной целью форума являлось обсудить ключевые подходы к проектированию регионально-ориентированного содержания образования в урочной и внеурочной деятельности, а также вопросы методического сопровождения регионального содержания образовательных программ. Для Приморского края, испытывающего серьезные проблемы, связанные с оттоком молодого трудоспособного населения, задача формирования гражданской идентичности дополняется задачей формирования региональной (территориальной) идентичности. Проект «Школа гражданской идентичности» направлен на разработку и внедрение в образовательный процесс общеобразовательной организации педагогической модели, создающей новую системную образовательную практику формирования гражданской идентичности школьников на основе регионально-ориентированного содержания образования. Директор средней общеобразовательной школы №13 Виселова О.В: «Нас очень волнует, что молодое трудоспособное население края уезжает за его пределы для получения достойного образования, реализации своих амбициозных возможностей. Мы бы хотели, чтобы наша молодежь оставалась в городе и крае и развивала нашу малую родину. Мы считаем очень важным начинать со школы знакомить детей с историей, культурой, географией, экономикой своего города и края. Для решения этой задачи реализуем региональное ориентированное содержание на уроках и во внеурочной деятельности. Весь учебный процесс направлен на привлечение школьников к изучению Приморья и Владивостока. Для старшеклассников нашей школы мы проводим серию встреч с интересными людьми, они уже были на заседании Государственной думы города. Также планируем посетить Законодательное собрание Приморского края с тем, чтобы увидеть изнутри систему работы людей, от которых зависит будущее города и края». В дальнейшем планируется разработка модели функционирования школы гражданской идентичности (ШГИ) на основе регионального содержания образования. Этот форум объединил единомышленников, считающих важным региональный компонент в учебной внеурочной деятельности. Каждый участник форума ушёл с багажом каких-то новых идей. Анна ДЬЯКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

