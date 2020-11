Не в те аудитории ломятся

"Золотой Рог" разбирался, почему судьба выпускников вузов решается при подаче документов

«Золотой Рог» разбирался, почему судьба выпускников вузов решается при подаче документов 41% выпускников вузов в Приморском крае в итоге работает не по специальности. По статистике Head Hunter, выше всего эта доля - в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%). Не стоит забывать, что многие студенты получают профессию по настоянию родителей, именно такие кандидаты в дальнейшем очень много времени тратят на поиски призвания, дела, которое понравится. Вот тут и возникает вопрос о роли родителей, чья главная задача – понять склонности ребенка, познакомить его с максимальным количеством профессий, которые сегодня есть на рынке. Толпа абитуриентов напряженно вслушивается в слова декана факультета медицинского университета. Их интересует все: возможность перевода на бюджет, вероятность отчисления, как быть, если поймешь, что больше не хочешь быть хирургом, а мечтаешь об офтальмологии. После окончания ознакомительной лекции на Дне открытых дверей вокруг лектора начинают толпиться матери абитуриентов. Они уточняют все про целевое направление обучения. Один мальчик грустно дергает маму за рукав и говорит, что он не хочет быть медиком. Ему нравится дизайн. Мать строго отвечает, что надо ее слушать, а целевое обучение обеспечит его работой в их родной деревне еще на пять лет. Таких детей в тот день было около двадцати. Вырастут ли из них прекрасные специалисты, если никакого интереса к профессии не наблюдается? Матери твердо уверены, что, обрекая своего ребенка на шесть лет напряженной учебы и несколько лет отработки за эту самую ненужную учебу, они делают лучше. Лектор мягко пытается донести, что профессию надо выбирать сердцем, и самому абитуриенту. Матери стоят на своем. «Мама знает лучше» Такие ситуации - не редкость. Сооснователь проекта «clever_rest», психолог-конфликтолог Алена объясняет, что это – результат родительских проблем. «Пожалуй, самая распространенная история – это так называемое «причинение добра», которым подменяется понятие заботы. Родители не воспитывают ребенка так, чтобы он был самостоятелен, умел правильно считывать свои желания, не подавлял их (что очень важно!) и делал попытки к их осуществлению, а принимают все решения за него, не позволяя выражаться самостоятельно и приобретать личный жизненный опыт. В итоге, частая картина: «Я решаю, что будет лучше для тебя». Еще возможен вариант реализации родителем своих желаний. Это происходит, когда родитель, не получив чего-то в своей жизни, например, отметки успешности, вроде золотых медалей или дипломов престижной специальности, пытается присвоить это себе через успехи своего чада. Вполне возможно, что ребенок нуждается в вашей помощи, но вовсе не в принятии решения за него. Если вы знали о предпочтениях, но настаиваете на своем решении, потому что считаете это лучшим вариантом, то стоит понять, зачем вы это делаете. Вы расписываетесь в недееспособности вашего подростка? Его решения глупые и не имеют значения? Вы лучше знаете, что он любит делать? К сожалению, факультетом экономики можно загубить талантливого режиссера, да и потенциальному бухгалтеру, любящему расчеты и формулы, вряд ли подойдет специальность разговорного жанра. Получается, что при вашем принятии решения за ребенка никто победителем в итоге не выйдет. Вы таким волевым поведением можете привить ребенку чувство выученной беспомощности и надолго подавить желание принимать собственные решения. Слишком высокая плата за один эпизод, не так ли?», - рассказывает психолог. Борьба за место Родители редактора Анны КАТУПИНОЙ всегда были уверены, что звезд с неба она не хватает. Математика и физика давались ей тяжело, а химия была просто неинтересна. На отличные оценки и грамоты в области литературы, русского и английского языков, биологии и истории родные не обращали внимания. Решив, что вуз ей не светит, отдали документы в техникум на специальность «Строительство», постоянно повторяя, что там она сможет заработать себе хотя бы на еду. Грандиозный скандал не заставил себя ждать, с родителями Анна не разговаривала несколько лет, а в вуз поступила на творческую специальность. Сейчас, во время семейных обедов, родственники утверждают, что всегда знали, что она талантлива. Однако полный разрыв отношений с родителями - не самый лучший вариант решения проблемы. «Ребенку может быть очень сложно пойти против родительской авторитарной фигуры, если его не учили принимать решения самостоятельно, и истинные желания атрофировались, - уверена психолог-конфликтолог Алена. - Кто-то выбирает бунт. Может, это и действенно, но в большинстве случаев все реально решить без таких жертв, используя конструктивный диалог. Стоит подумать, не принимаю ли я решение вопреки, только чтобы отстоять свою независимость или насолить из вредности. Затем следует взвесить все за и против этого решения: преимуществ может быть и вправду много, тогда и отказываться от варианта уже не захочется. Важно сказать о своих чувствах и объяснить, в виду чего у тебя именно такие чувства. Это поможет смягчить конструкцию и избежать обвинения в сторону родителя. Объяснить, почему не хочется принимать такой вариант, в чем его минусы для тебя. Рекомендую поговорить о своем альтернативном варианте, либо попросить помощи в поисках. В такой ситуации следовало бы пройти профориентационные задания и обратиться к психологу, чтобы актуализировать желания и хоть немного наметить ориентиры. И помните: в выстраивании взаимоотношений ничто не работает лучше конструктивного диалога». Если же родители не идут навстречу, а бунт неприемлем, то вы можете исполнить свои желания позже. Руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО Елана ТАРАЩУК напоминает: «Образование – это не приговор человека на всю жизнь! Мало того, что у нас сейчас нет иного выбора, как учиться всю жизнь, так еще всегда есть возможность получить новые навыки, обучиться тому, что нравится больше. А диплом- это, скорее, направление развития, которое можно развивать в дальнейшем». На помощь придут экскурсии Для того, чтобы выбрать себе профессию по душе, стоит сначала разобраться в способностях и стремлениях. Для этого существуют различные профориентационные тесты, можно также пообщаться со своими преподавателями. На втором этапе следует начинать разбираться в профессиях и своих возможностях: посещать образовательные выставки и дни открытых дверей в университетах, смотреть публикации и видеосюжеты об интересующих специальностях. Затем можно попробовать понравившуюся профессию. В этом помогут стажировки и мастер-классы для школьников и профориентационные экскурсии. «Дальзавод» постоянно ведет профориентационную работу со школьниками в рамках различных мероприятий: Дней карьеры, Дней открытых дверей, профориентационных встреч, - рассказала менеджер по персоналу отдела развития и обучения персонала АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Галина ПОПОВА. - Наша цель – выявить тех, кому интересна тема судоремонта и судостроения. С 2018 года за предприятием закреплены два «Роснефть-класса», открытых на базе колледжа ДВФУ. При работе с учащимися этих классов мы стараемся ввести их в профессию, помогаем развивать компетенции, которые пригодятся молодым специалистам в будущем. Важная часть такой работы – экскурсии. Мы знакомим школьников с предприятием, показываем, как работает завод, даем возможность пообщаться с работниками. Экскурсия обычно длится около двух часов, в ходе этого времени мы стараемся не только продемонстрировать текущее состояние «Дальзавода», но и рассказать о его богатой истории. Особо интересно молодежи общаться с сотрудниками: они узнают нюансы рабочего процесса, а также как строится карьера на предприятии.» КСТАТИ Пол имеет значение Cреди 143 тыс. резюме соискателей, размещенных на hh.ru в Приморском крае, 48% принадлежит прекрасному полу. А самыми женскими сферами этого года стали «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Страхование» и «Административный персонал», где мужчин не более 25%. При этом, по данным опроса работодателей от Службы исследований HeadHunter, 96% из них заявляют, что им приходилось нанимать кандидата определенного пола. Чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции неквалифицированного персонала (рабочий, административный и т.п.), а 30% работодателей утверждают, что целенаправленно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции постоянно. В целом, чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола. Основные причины того, что рекрутеры ведут отбор кандидатов на основании их пола, заключаются в требованиях заказчика и особенностях должностных обязанностей. Елана ТАРАЩУК, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО: - Среди работодателей все еще популярно опасение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет. Видимо, поэтому работодатели при приеме на работу считают нужным задать вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении. Исходя из практики работодателей, при приеме на работу и мужчин, и женщин такие аспекты, как развитие и обучение волнуют одинаково часто. Кандидатов-мужчин, по мнению представителей компаний, чаще волнуют карьерные перспективы, компенсация занятий спортом и оплата питания / проезда. Женщин же чаще волнует возможность гибкого графика, наличие ДМС, программы и предложения для семей сотрудников, комфортность офиса и возможность привести детей на работу. На фото: Профессию надо выбирать сердцем, а не баллами. Фото из архива Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

