Новогодний бизнес-прием пройдет во Владивостоке

Миссия главного новогоднего торжества года - консолидация деловых кругов, власти, самых активных бизнес-объединений, ведущих общественных организаций предпринимательства, институтов развития, действующих на территории краевой столицы

Миссия главного новогоднего торжества года - консолидация деловых кругов, власти, самых активных бизнес-объединений, ведущих общественных организаций предпринимательства, институтов развития, действующих на территории краевой столицы. Праздничный прием проводится ежегодно по инициативе и силами активных бизнес-ассоциаций и общественных организаций предпринимателей города Владивостока и Приморского края. В мероприятии традиционно принимают участие свыше 300 руководителей и собственников ведущих предприятий малого и среднего бизнеса, представителей законодательной и исполнительной власти города и края, а также руководители и члены общественных организаций и объединений предпринимателей. В программе: чествование успешных предпринимателей, награждение наиболее отличившихся руководителей предприятий, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в развитие различных отраслей экономики города Владивостока. Генеральный партнер мероприятия: сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб», насчитывающая более 350 магазинов по всему Дальнему Востоку. Мероприятие пройдет 18 декабря в ресторане «Лесная заимка» (ул. Маковского, 290). Сбор гостей в 17.30. Начало в 18.00. Подробная информация по телефонам: +7 (423) 275-82-34; +7 (423) 271-68-72. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter