"Удивляюсь, что он решился написать мемуары. Я бы не смог. Я ношу это в себе…"

Иногда говорят: зачем об этом вообще вспоминать, это такая неоднозначная история, там было разное, столько невинных людей пострадали, это такая боль... ПАМЯТЬ 13 часов 50 минут Последние боевые потери приморцев в Чечне были 16 декабря 2013 года, в коротком жестком бою, который начался 16 декабря в 13 часов 50 минут. В ходе проведения поискового мероприятий погибли сразу трое сотрудников ОМОН. Группа под командованием старшего лейтенанта Александра СКАКУНА попала под плотный огонь. Руководя маневром, командир организовал оказание помощи одному из раненых бойцов, лично осуществлял огневое прикрытие, чем вызвал огонь на себя и получил ранения не совместимые с жизнью. Лейтенант Андрей КОНЫГИН, находясь под обстрелом, возглавил одну из групп, которая огнем поддерживала группу Александра Скакуна, что бы не дать боевикам выйти в тыл сотрудникам ОМОНа. Уже в последние минуты боя получил смертельное ранение в голову. Прапорщик Александр СКРОБОВ. Оказавшись в эпицентре обстрела бросился на помощь раненому бойцу. Прикрывая его, получил смертельное ранение. За пять дней до гибели у Александра Скакуна родился первенец, девочка, которую, по желанию отца, назвали Евгенией. У Александра Скробова остался сын. У Андрея Коныгина - трое детей. Все трое Указом президента Российской федерации награждены орденом Мужества (посмертно). На фото: Сергей Кондратенко: «Я был подготовленный. Взрослый. Офицер. Но одно дело боевая подготовка, учения. А другое реальный бой. Когда не офицер с секундомером стоит, а пуля, которая придет секундой раньше - секундой позже, сантиметр дальше - сантиметр ближе, и это жизнь». Фото из архива Валерия ПАВЛОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

