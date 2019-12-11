Зима в регион пришла неожиданно – водители встали в традиционных пробках

Напомним, что после вхождения ХНПЗ в состав Группы компаний ННК, на старейшем предприятии нефтегазовой отрасли России была проведена масштабная модернизация – инвестиции составили более 3 млрд рублей. Особое внимание уделялось экологическим аспектам: исторически сложилось, что ХНПЗ находился в черте города, по мере развития которого предприятие оказывалось все более застроенным жилыми кварталами. Такая ситуация сложилась во многих российских городах. Когда-то построенные на отшибе заводы и фабрики теперь находятся в центре, вызывая желания модных урбанистов закрыть их и возвести на ценной земле «город-сад» с велодорожками и фонтанами. Правда, они не думают, где будут работать жители и на какие налоги существовать сам город. Но это уже отдельная тема.