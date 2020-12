Фотограф из Приморья победила на всероссийском фотоконкурсе

Фотограф Елена Баштовая получит главный приз конкурса — 100 000 рублей — за яркий портрет простого сварщика Кирилла Куцева, сделанный во время ремонта моста у бухты Шамора. Жюри конкурса признало ее снимок лучшим среди 2100 работ, присланных со всей России.

В этом году на фотоконкурсе, организованном Партией Дела и «Комсомольской правдой», за победу боролись 904 фотографа в шести номинациях: «Лучший портрет Человека труда» (главный приз), «Любимая работа», «Лучший молодой специалист», «Лучший портрет наставника», «Современные герои» (посвящена медработникам) и «Мой ветеран» (специальная номинация к 75-летию Победы). Автор победного снимка Елена Баштовая родом из приморского города Артема. Полтора года назад фотографирование стало ее основной работой. Она часто снимает коммерческие репортажи и свадебные фотосессии, однако для души предпочитает ловить в объектив лица простых людей на улицах и окрестностях Владивостока и других населенных пунктов края. «Тот кадр получился случайно. У меня была фотосессия на лошадях у берега Шаморы. Мы проходили мимо старого моста, который ремонтировали четверо рабочих. И на обратном пути я попросила их мне попозировать. Лучший снимок из той серии я сделала последним, когда фотографировала сварщика Кирилла Куцева. Тогда совсем не думала о конкурсе и о том, что это фото может стать известным, а просто ловила момент и радовалась, что все совпало: свет, фон и главное, удивительные лица, моих „моделей“ — людей честного труда», — рассказывает Елена. По ее словам, в тот день она не записала имени сварщика. Разыскать еще безымянного героя снимка пришлось позже, когда портрет участвовал в другом фотоконкурсе. «Хотелось рассказать об этом человеке, и я выложила фотографию у себя в соцсетях и попросила подписчиков помочь мне его найти. Забавно, что это произошло в День сварщика. Многие тогда писали, какое интересное лицо у этого простого работящего парня. Побольше бы таких фото! А на другой день Кирилл нашелся. Он оказался очень скромным человеком, смутился от такого внимания, а когда я поблагодарила его за кадр, сказал: это вы молодец, а я ни при чем». Съемка в бухте была одной из первых в фотокарьере Елены. Отправив кадр на всероссийский конкурс, она и представить не могла, что получит главный приз. С тех пор в ее портфолио появилось немало удачных снимков людей труда, и каждый из них мог бы претендовать на победу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter