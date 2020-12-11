Фотограф из Приморья победила на всероссийском фотоконкурсе

По ее словам, в тот день она не записала имени сварщика. Разыскать еще безымянного героя снимка пришлось позже, когда портрет участвовал в другом фотоконкурсе. «Хотелось рассказать об этом человеке, и я выложила фотографию у себя в соцсетях и попросила подписчиков помочь мне его найти. Забавно, что это произошло в День сварщика. Многие тогда писали, какое интересное лицо у этого простого работящего парня. Побольше бы таких фото! А на другой день Кирилл нашелся. Он оказался очень скромным человеком, смутился от такого внимания, а когда я поблагодарила его за кадр, сказал: это вы молодец, а я ни при чем».