Инвесторам Арктики представили несколько интернет-сервисов

«Когда у нас был весенне-летний локдаун, мы запустили вместе с ресурсом „Развивай.РФ“ онлайн сервис, он называется „онлайн.развивай.рф“. Там абсолютно любой предприниматель, который работает в Арктике, может абсолютно бесплатно создать для себя интернет-магазин и получить от государства грант на продвижение своих товаров, услуг, работ в сети Интернет. За 5 месяцев этим сервисом воспользовалось 2,5 тысячи предпринимателей. Мы приняли решение, что будем его обязательно поддерживать и развивать дальше, уже независимо от ограничений», — подчеркнул Александр Крутиков.