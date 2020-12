Инвесторам Арктики представили несколько интернет-сервисов

Для бизнеса Арктической зоны России Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало несколько электронных сервисов. Об этом заявил первый заместитель главы Минвостокразвития России Александр Крутиков.

По его словам, с 1 июня 2021 года в Арктике заработает интернет-сервис бесплатного предоставления земельных участков для любой незапрещенной хозяйственной деятельности, а также сервис для получения морских участков для аквакультуры. С 2020 года для малого бизнеса АЗРФ совместно с ресурсом «Развивай.РФ» начала работу специальная онлайн площадка, которая помогает с реализацией продукции. «Когда у нас был весенне-летний локдаун, мы запустили вместе с ресурсом „Развивай.РФ“ онлайн сервис, он называется „онлайн.развивай.рф“. Там абсолютно любой предприниматель, который работает в Арктике, может абсолютно бесплатно создать для себя интернет-магазин и получить от государства грант на продвижение своих товаров, услуг, работ в сети Интернет. За 5 месяцев этим сервисом воспользовалось 2,5 тысячи предпринимателей. Мы приняли решение, что будем его обязательно поддерживать и развивать дальше, уже независимо от ограничений», — подчеркнул Александр Крутиков. Также на площадке мероприятия выступил заместитель директора департамента резидентской политики КРДВ Владимир Гудков. Он рассказал о работе электронного кабинета инвестора на примере деятельности Корпорации на территории АЗРФ.

