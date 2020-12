Речь о семизначных суммах: житель Приморья выиграл в лотерею

В этом году приморец купил лотерейный билет на почте и стал богаче на один миллион рублей.

В 2020 году в Приморском крае клиент Почты России стал лотерейным миллионером, еще шесть человек выиграли от 500 тысяч. Счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России. Всего в почтовых отделениях Приморья в текущем году было приобретено около 400 тысяч выигрышных билетов общей суммой на 46 миллионов рублей. Как правило спрос на лотерейные билеты перед Новым годом увеличивается, — комментирует руководитель отдела розничных товаров УФПС Приморского края АО «Почта России» Виктория Чеснокова. В канун главного праздника года обладателем миллиона может стать любой посетитель почтового отделения. Для участия в новогоднем тираже «Русского лото» необходимо собрать фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ». Каждому лотерейному билету присвоена 1 из 10 букв.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter