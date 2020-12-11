Речь о семизначных суммах: житель Приморья выиграл в лотерею

Речь о семизначных суммах: житель Приморья выиграл в лотерею

Сегодня, 16:45
Общество
В этом году приморец купил лотерейный билет на почте и стал богаче на один миллион рублей.

В 2020 году в Приморском крае клиент Почты России стал лотерейным миллионером, еще шесть человек выиграли от 500 тысяч. Счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России. Всего в почтовых отделениях Приморья в текущем году было приобретено около 400 тысяч выигрышных билетов общей суммой на 46 миллионов рублей.

Как правило спрос на лотерейные билеты перед Новым годом увеличивается, — комментирует руководитель отдела розничных товаров УФПС Приморского края АО «Почта России» Виктория Чеснокова.

В канун главного праздника года обладателем миллиона может стать любой посетитель почтового отделения. Для участия в новогоднем тираже «Русского лото» необходимо собрать фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ». Каждому лотерейному билету присвоена 1 из 10 букв.

Stories:
Приморский край
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы