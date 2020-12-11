Речь о семизначных суммах: житель Приморья выиграл в лотерею

В 2020 году в Приморском крае клиент Почты России стал лотерейным миллионером, еще шесть человек выиграли от 500 тысяч. Счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России. Всего в почтовых отделениях Приморья в текущем году было приобретено около 400 тысяч выигрышных билетов общей суммой на 46 миллионов рублей.
Как правило спрос на лотерейные билеты перед Новым годом увеличивается, — комментирует руководитель отдела розничных товаров УФПС Приморского края АО «Почта России» Виктория Чеснокова.
В канун главного праздника года обладателем миллиона может стать любой посетитель почтового отделения. Для участия в новогоднем тираже «Русского лото» необходимо собрать фразу «МОЁ ЖЕЛАНИЕ». Каждому лотерейному билету присвоена 1 из 10 букв.