Даты рождения близких помогли владивостокцу выиграть в лотерею более четверти миллиарда рублей

На исходе прошлого года житель Владивостока вытянул счастливый билет, принесший ему свыше 265,5 млн рублей. Такую сумму он выиграл в лотерее «Спортлото «4 из 20».

В пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказали об обладателе суперприза, но не называя его имени. Счастливчик воспользовался своим правом на анонимность, но с радостью поделился историей везения. На оформление в лотерейный центр «Столото» в Москву мужчина приехал вместе с супругой. Пара 7 дней добиралась на поезде из Владивостока, так как не любят летать на самолётах. Победитель рассказал, что в жизни часто полагается на интуицию. Оказалось, что это не первый приз — ему уже удавалось выигрывать в гослотереях до 20 тыс. рублей. — У меня была уверенность в победе, поэтому купил сразу несколько билетов. В некоторых отметил числа автоматически, не задумываясь. Но одну комбинацию выбрал собственноручно: в ней были мои любимые числа 13 и 5, а еще даты рождения близких. Именно этот билет и превратил меня в мультимиллионера. Я до сих пор в шоке, — рассказывает счастливчик. Мужчина решил большую часть выигрыша вложить в прибыльный проект, чтобы приумножить капитал. Именно поэтому он предпочёл не афишировать свое настоящее имя. — Возможно, в будущем, когда реализую задуманное, публично поделюсь результатом и расскажу, как именно я распорядился подарком судьбы. Не хочется загадывать и говорить об этом раньше времени, — рассуждает победитель. Он отметил, что благодаря суперпризу его жизнь изменится в лучшую сторону. Выигрыш позволит осуществить много планов. В первую очередь, он намерен обеспечить достойное будущее своей семье. Часть средств планирует передать на благотворительность конкретным адресатам. Также, хозяин заветного билета рассказал, что любит автопутешествия, но душевную гармонию обретает, находясь на природе. — Раньше я занимался борьбой, но получил травму и не смог продолжить спортивную карьеру. Сейчас силы и энергию черпаю, гуляя по лесу или отдыхая на берегу реки. В скором будущем мечтаю отправиться в длительное путешествие на машине: от Владивостока до Каира. Как раз часть выигрыша мне в этом поможет, — говорит везунчик. Победитель заверил, что продолжит участвовать в лотереях, ведь эмоции, которые он испытал, ни с чем не сравнятся.

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