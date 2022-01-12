Озеленители Владивостока сосредоточились на спальном районе

Озеленители Владивостока сосредоточились на спальном районе
Озеленители Владивостока сосредоточились на спальном районе
Вчера, 17:10ОбществоФото: Фото МКУ «Дороги Владивостока»
Во Владивостоке на одной из улиц в Первомайском районе планируется обновить зелёную зону. Городские озеленители уже сейчас готовятся к предстоящему периоду высадки деревьев в районе дома № 43 на улице Гризодубовой.

— Сейчас мы убираем пни, которых здесь достаточно много. Впереди у нас санитарная обрезка и уход за имеющимися деревьями. Весной, как только позволить погода, сможем приступить к высадке новых деревьев на этой территории. Их виды и количество будут определены в ближайшее время, — рассказали на предприятии.

Отметим, что городские озеленители в этом году планируют благоустроить и озеленить во Владивостоке несколько десятков территорий, а также создать в дополнение к имеющимся новые клумбы и цветники.

В прошлом году улицы краевого центра украсили более 340 тысяч цветов — агератумы, антирринумы, бегонии, виолы, гвоздики, канны, колеусы, остеоспермумы, петунии, сальвии, флоксы, тагетесы, цинерарии.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокблагоустройствоозеленение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы