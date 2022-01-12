Средний портфель приморского брокера в 10 раз больше, чем среднестатистический по стране

Банк России составил «портрет» среднестатистического брокера. Согласно исследованиям, на фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, и, как правило, со средствами в сумме не более 100 тысяч рублей.

Такие основные характеристики начинающего инвестора выделил Банк России, опросив 29 крупнейших брокеров, которые обслуживают почти всех розничных клиентов. Также исследование ЦБ показывает, что мужчины, в сравнении с женщинами, более уверены в своих знаниях и в большей степени проявляют интерес к иностранным ценным бумагам. В первой половине 2021 года они активно торговали на рынке, совершали больше выгодных сделок, но при этом их положительный доход был не выше, чем у женщин. В целом за этот период более половины клиентов старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодёжь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании. Средний размер портфеля женщин и мужчин сопоставим. Как выяснилось, в инвестировании большее значение имеет возраст. Чем инвесторы старше, тем больше их счёт. Такие клиенты увереннее диверсифицируют свой портфель, и к 40–50 годам спектр используемых ими инструментов достигает максимума. На инвестиционные предпочтения влияют и финансовые возможности. Если в небольших портфелях до 10 тыс. рублей в среднем находится два актива, то наиболее крупные портфели — от 100 млн рублей, — могут насчитывать 18 инструментов. Доля таких состоятельных клиентов невелика — всего 0,05%, но они владеют 36,4% совокупных активов. Отметим, по данным Дальневосточного главка ЦБ, за первую половину 2021 года приморцы с помощью брокеров и управляющих компаний инвестировали 82 млрд рублей. При этом брокерские счета имеют 177 тыс. граждан, а услугами доверительных управляющих пользуются лишь 5,8 тыс. жителей края. Средний размер портфелей клиентов на счетах составил почти 1 млн рублей. По данному показателю Приморье находится на седьмом месте среди регионов России.

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