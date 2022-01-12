Все онлайн: какие электронные госуслуги были популярны у приморцев в 2021 году

В Приморье ведётся активная работа для реализации государственной программы по цифровизации. Более 90 социально значимых услуг приморцы могут получить на портале «Госуслуги».

Подводя итоги 2021 года, следует отметить, что Приморье поднялось в рейтинге развития цифровой зрелости субъектов. Сейчас регион находится на 36 месте. Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи отмечают, что практически за любой социальной услугой можно обратиться через личный кабинет на сайте портала. «Дистанционно оформить выплаты, пенсии, субсидии, лицензии, организовать отдых детей во время каникул теперь можно не выходя из дома. Это особенно актуально в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — подчеркнули специалисты. Самыми популярными электронными госуслугами за прошедший год стали подача заявлений на зачисление ребёнка в школу (3360 заявлений) и получение градостроительных документов (2535 заявлений). Не так часто жители пользовались услугой о присвоении или аннулировании адреса (482 заявления). 449 заявителей онлайн продлевали срок действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Также более 330 тысяч жителей региона воспользовались услугами раздела «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг. Многие медучреждения края используют электронные подсистемы в повседневной работе — «Центральный архив медицинских изображений», «Лабораторные исследования», «Региональная интегрированная электронная медицинская карта», «Телемедицинские консультации». Портал госуслуг активно развивается. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, обновлена вся структура портала, создана совершенно новая архитектура, новые технологии, портал устойчив к критическим нагрузкам. «Работаем по поручению президента — до конца года еще порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг будут переведены», — рассказал Чернышенко в интервью РИА Новости. В 2022 году портал дополнится наборами услуг, связанными с трудовой миграцией, безбумажными перевозками пассажиров и грузов, а также цифровым строительством.

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