В России изменятся телефонные номера

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовили проект о российских телефонных номерах.

Так, с 2025 года звонки по межгороду и на мобильные телефоны будут иметь код «0» вместо «8», а международные — «00». Документ опубликовал портал проектов нормативных актов. «Осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в документе. При подвижной радиотелефонной связи также будет использоваться код «0». Уточняется, что проект разработан, чтобы закрепить номер «122» как «Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи». Это должно быть сделано в соответствии с постановлением кабмина. Напомним, ранее в Минцифры предложили не считать местонахождение телефона тайной связи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter