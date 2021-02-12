В России изменятся телефонные номера

В России изменятся телефонные номера

Сегодня, 18:03ОбществоPhoto: Администрация ВладивостокаВ Минцифры России подготовили проект о замене кода «8»
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовили проект о российских телефонных номерах.

Так, с 2025 года звонки по межгороду и на мобильные телефоны будут иметь код «0» вместо «8», а международные — «00». Документ опубликовал портал проектов нормативных актов.

«Осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в документе.

При подвижной радиотелефонной связи также будет использоваться код «0». Уточняется, что проект разработан, чтобы закрепить номер «122» как «Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи». Это должно быть сделано в соответствии с постановлением кабмина.

Напомним, ранее в Минцифры предложили не считать местонахождение телефона тайной связи.

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