В России изменятся телефонные номера

При подвижной радиотелефонной связи также будет использоваться код «0». Уточняется, что проект разработан, чтобы закрепить номер «122» как «Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи». Это должно быть сделано в соответствии с постановлением кабмина.