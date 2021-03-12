Спасение утопающих: Владивостокцы стали заложниками управляек

Мэр осмотрел дом по улице Верхнепортовой, 64 — здесь много лет существует проблема: в подвал постоянно течёт вода, что приводит к образованию сырости и плесени, а также вредит фундаменту и конструкции дома. Много лет жильцы пишут жалобы в управляющую компанию «УК Эгершельд ДВ», но результатов нет.
«Есть экспертиза, ее делали три года назад, что воды грунтовые. Но управляющая компания никаких мер не принимает», — рассказали жильцы дома.
На улице Стрельникова, 10 мэр и специалисты администрации обнаружили проблемы с уборкой подъездов и придомовой территории — жильцы периодически пишут жалобы на управляющую компанию Фрунзенского района, но результата нет.
«Управляющая компания регулярно отчитывается о том, что наши деньги тратятся на уборку и благоустройство, но мы этого не видим. Уборщица выше пятого этажа вообще не поднимается», — жалуются собственники.
Выслушав жильцов, мэр напомнил представителям управляющих организаций, что некачественное оказание услуг собственникам может привести к расторжению договоров управления — для этого жильцам достаточно проголосовать за смену компании во время общего собрания. К слову, собрание о смене управляющей компании в ближайшее время пройдёт на Верхнепортовой, 64, а жители Стрельникова, 10 уже проголосовали и передали протокол с решением в Государственную жилищную инспекцию.
«В ближайшее время дома в управление возьмут другие обслуживающие организации, за которые жители проголосовали или проголосуют на собрании. А специалисты мэрии готовы помочь жителям правильно оформить все документы», — рассказал Олег Гуменюк.
А вот дом по улице Нейбута, 57 стал примером сотрудничества управляющей компании и активных жильцов — благодаря качественной совместной работе дом попал в программу по ремонту дворов. С наступлением тепла на участке сделают асфальт и установят новый бордюр.
«Домами должны управлять те, кто способен работать эффективно. И примеры хорошей работы управляющих компаний у нас в городе есть. А если УК игнорируют свои задачи, то в рамках своих полномочий мы штрафуем за ненадлежащее санитарное состояние, а также советуем жителям менять управляющую компанию. Думаю, совместно с жителями мы наведем порядок», — заключил мэр.