Спасение утопающих: Владивостокцы стали заложниками управляек

Спасение утопающих: Владивостокцы стали заложниками управляек

Сегодня, 13:51ОбществоФото: Администрация ВладивостокаВ борьбе жильцов с «УК Эгершельд ДВ» власти помочь не могут
Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк во время еженедельного объезда по городу проверил качество обслуживания домов во Фрунзенском районе приморской столице и раскритиковал работу управляющих компаний.

Мэр осмотрел дом по улице Верхнепортовой, 64 — здесь много лет существует проблема: в подвал постоянно течёт вода, что приводит к образованию сырости и плесени, а также вредит фундаменту и конструкции дома. Много лет жильцы пишут жалобы в управляющую компанию «УК Эгершельд ДВ», но результатов нет.

«Есть экспертиза, ее делали три года назад, что воды грунтовые. Но управляющая компания никаких мер не принимает», — рассказали жильцы дома.

В подвал постоянно течёт вода
Фото:Администрация Владивостока

На улице Стрельникова, 10 мэр и специалисты администрации обнаружили проблемы с уборкой подъездов и придомовой территории — жильцы периодически пишут жалобы на управляющую компанию Фрунзенского района, но результата нет.

«Управляющая компания регулярно отчитывается о том, что наши деньги тратятся на уборку и благоустройство, но мы этого не видим. Уборщица выше пятого этажа вообще не поднимается», — жалуются собственники.

Выслушав жильцов, мэр напомнил представителям управляющих организаций, что некачественное оказание услуг собственникам может привести к расторжению договоров управления — для этого жильцам достаточно проголосовать за смену компании во время общего собрания. К слову, собрание о смене управляющей компании в ближайшее время пройдёт на Верхнепортовой, 64, а жители Стрельникова, 10 уже проголосовали и передали протокол с решением в Государственную жилищную инспекцию.

«В ближайшее время дома в управление возьмут другие обслуживающие организации, за которые жители проголосовали или проголосуют на собрании. А специалисты мэрии готовы помочь жителям правильно оформить все документы», — рассказал Олег Гуменюк.

"Уборщица выше пятого этажа вообще не поднимается", — жалуются собственники.
Фото:Администрация Владивостока

А вот дом по улице Нейбута, 57 стал примером сотрудничества управляющей компании и активных жильцов — благодаря качественной совместной работе дом попал в программу по ремонту дворов. С наступлением тепла на участке сделают асфальт и установят новый бордюр.

«Домами должны управлять те, кто способен работать эффективно. И примеры хорошей работы управляющих компаний у нас в городе есть. А если УК игнорируют свои задачи, то в рамках своих полномочий мы штрафуем за ненадлежащее санитарное состояние, а также советуем жителям менять управляющую компанию. Думаю, совместно с жителями мы наведем порядок», — заключил мэр.

Сюжеты:
ПриморьеПриморский край
Материалы по теме:
ВладивостокуслугижильеЖКХуправляющие компании
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы