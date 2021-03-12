Спасение утопающих: Владивостокцы стали заложниками управляек

«Домами должны управлять те, кто способен работать эффективно. И примеры хорошей работы управляющих компаний у нас в городе есть. А если УК игнорируют свои задачи, то в рамках своих полномочий мы штрафуем за ненадлежащее санитарное состояние, а также советуем жителям менять управляющую компанию. Думаю, совместно с жителями мы наведем порядок», — заключил мэр.