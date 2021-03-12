В Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей

В Приморье проводят мониторинг, призванный снизить бумажную нагрузку на учителей

Сегодня, 17:08ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
На всероссийском экспертном педагогическом совете рассмотрели комплекс вопросов, которые сильнее прочих беспокоят российских учителей. Самыми выделяющимися стали вопросы начисления заработной платы и ведения учебной документации.

Это не первое заседание, на котором педагоги среди проблем указали излишнюю бумажную отчётность в работе. Экспертное сообщество совместно со специалистами Рособрнадзора разработали и разослали в регионы письмо, в котором свели до минимума перечень документов, которые должен заполнять учитель. Были приняты и другие дополнительные меры.

«Я просил организовать мониторинг, насколько это письмо эффективно, проанализировать, что нужно сделать дополнительно, чтобы разгрузить учителя от работы, не связанной с его должностными обязанностями», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В данный момент мониторинг документационной нагрузки учителей проводится в трёх регионах — в Приморском крае, в Московской и Ростовской областях.

Значительную часть времени специалисты уделили обсуждению вопросов зарплат и привлечения молодых кадров в школы. В министерстве просвещения создана межведомственная рабочая группа, которая и займётся решением этих вопросов.

Главные задачи — сделать систему оплаты труда понятной и прозрачной, упорядочить основные компенсационные и стимулирующие выплаты, при этом, чтобы реальные доходы учителей не сократились.

Сюжеты:
Приморский край
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