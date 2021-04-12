Диалог власти и жителей Приморья становится максимально открытым

Интернет для государства — теперь не аксессуар, а инструмент, определяющий общественное мнение. С таким заявлением выступил на XI Российском форуме по управлению интернетом (RIGF) заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.

На сессии был поднят вопрос о единых правилах регулирования интернет-среды. По словам эксперта, для создания таких правил необходимо в первую очередь определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете. «Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности. Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», — подчеркнул Владимир Табак. По его мнению, сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии». В ходе вступления отдельное внимание было уделено общественному взгляду на «цифровые новинки». Владимир Табак рассказал, что последние три года АНО «Диалог» и Минцифры успешно реализуют проект «Инцидент Менеджмент». Платформа фиксирует обращения в социальных сетях и позволяет перераспределять их между исполнителями на уровне органов власти. Внедрение системы подтолкнуло федеральные и региональные органы исполнительной власти к пониманию важности работы в интернете. По словам заместитель генерального директора АНО «Диалог», за 2019-2020 около 80 регионов приняли нормативно-правовые акты, позволяющие официально работать с обратной связью в соцсетях. Так, в Приморье фиксацией и отработкой жалоб из социальных сетей занимается Центр управления регионом Приморского края совместно с правительством края и муниципалитетами. За март 2021 года в Приморье в систему приема заявок «Инцидент Менеджмент» зашло 3334 обращения. В ТОП-3 проблемных сфер за прошедший месяц попали дороги, ЖКХ и образование. Ярким примером плодотворного взаимодействия властей и ЦУР можно назвать решение проблемы с нехваткой дров в одном из частных домов поселка Горнореченск Кавалеровского района. Многодетная мать остро нуждалась в древесине. ЦУР совместно с Правительством Приморского края зафиксировали обращение женщины и оперативно помогли решить этот вопрос. Наиболее частыми обращениями в сфере ЖКХ стали вопросы, связанные с отсутствием холодного и горячего водоснабжения, работой управляющих компаний. Также люди часто обращались по вопросам вывоза отходов. Например, администрация Находки при поддержке ЦУР помогла освободить район Заводской от мусора, который не вывозили долгое время. Эта проблема остро стояла нескольких месяцев. Через сутки после обращения в район была направлена команда дворников и техника для уборки. Центр Управления Регионом Приморского края был создан в ноябре 2020 года. ЦУР — это координационный центр, в который поступают и оперативно обрабатываются запросы приморцев по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Главные задачи центра — улучшить взаимодействие органов власти с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на обращения, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в пяти популярных социальных сетях.

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