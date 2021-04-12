Мы - первые: Работники завода из Приморья получили послание от Юрия Гагарина

Телеграмма с ответом космонавта пришла 5 мая 1962 года: «Был очень рад вашему письму, из которого узнал о ваших трудовых успехах. Благодарю за высокое доверие, оказанное мне, — зачисление почётным членом вашей бригады. Постараюсь оправдать его своей работой и учёбой. Желаю всему коллективу бригады новых успехов в коммунистическом труде и счастья в личной жизни. С уважением Юрий Гагарин, лётчик-космонавт СССР».