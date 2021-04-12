Приморские школьники активно подключаются к финансовому ликбезу

Как говорится в сообщении Дальневосточного ГУ ЦБ РФ, наиболее востребованными этой весной оказались «Онлайн-уроки финансовой грамотности». В них приняли участие половина профессиональных образовательных организаций, почти треть учреждений для детей сирот и 23% школ ДФО.
Самый высокий процент участия у школ Чукотки (74%) и Бурятии (56%). По количеству школ ― участников проекта лидируют Бурятия, Хабаровский край и Приморье. Всего с начала года к онлайн-урокам подключились 716 дальневосточных школ, 105 профессиональных образовательных учреждений и 38 учреждений, на попечении которых находятся сироты.
На онлайн-уроках эксперты финансового рынка рассказывают ребятам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, особенностях использования банковских карт, правилах безопасности и многом другом. Узнать расписание занятий и оставить заявку можно на сайте проекта.
«На Дальнем Востоке, как и в целом по стране, продолжается работа по подключению школ к интернету. Следовательно, онлайн-уроки финансовой грамотности становятся доступны большему числу школ региона. При этом подключаться к занятиям могут не только целые школьные классы, но и ребята, которым по каким-то причинам это удобно сделать из дома», — рассказала представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александра Агвердиева.
К онлайн-мероприятиям для других категорий слушателей жители региона подключились около 3 тыс. раз. Так, безопасно и эффективно пользоваться финансовыми услугами, применяя современные онлайн-технологии, пожилым людям помогает курс «Финансовая грамотность для старшего поколения». Банк России приглашает дальневосточников старшего поколения пройти обучение до 23 апреля.
Взрослые и студенты участвуют в вебинарах «Грамотный инвестор», где их знакомят с принципами и инструментами инвестирования. Те, кто хочет научиться управлять финансами, правильно оценивая риски, смогут подключиться к вебинарам до 21 мая.