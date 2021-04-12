Приморские школьники активно подключаются к финансовому ликбезу

«На Дальнем Востоке, как и в целом по стране, продолжается работа по подключению школ к интернету. Следовательно, онлайн-уроки финансовой грамотности становятся доступны большему числу школ региона. При этом подключаться к занятиям могут не только целые школьные классы, но и ребята, которым по каким-то причинам это удобно сделать из дома», — рассказала представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александра Агвердиева.