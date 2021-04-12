Сотрудников общественного транспорта накажут за высадку детей-безбилетников

В Госдуме рассказали, что грозит водителям, кондукторам, контролерам, если они высадят из общественного транспорта ребенка без билета

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Поправки в законодательство были приняты Госдумой, одобрены СФ, подписаны Президентом и вступили в силу 7 марта, сообщает пресс-служба Думы. Штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей. Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке. Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.

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