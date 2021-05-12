Число внутренних авиарейсов в Приморье увеличится

В июне 2021 года авиакомпания «Аврора» планирует увеличить количество полётов из Владивостока в посёлки Преображение и Пластун. С начала текущего года услугами малой авиации в Приморье воспользовались более восьми тысяч человек.

«До поселка Преображение Лазовского округа вводится дополнительная частота полетов по понедельникам и средам. Таким образом, в июне рейсы туда и обратно будут выполняться ежедневно», — рассказали в авиакомпании. По воскресеньям дополнительный борт будет летать в посёлок Пластун Тернейского округа. «В июне рейсы в Пластун будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям», — отметили сотрудники «Авроры». В приморском минтрансе отметили, что благодаря программе регионального субсидирования, стоимость авиабилетов останется доступной для людей. При этом, за четыре месяца малая авиация в Приморье перевезла 8 577 человек.

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