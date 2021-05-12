Число внутренних авиарейсов в Приморье увеличится

«До поселка Преображение Лазовского округа вводится дополнительная частота полетов по понедельникам и средам. Таким образом, в июне рейсы туда и обратно будут выполняться ежедневно», — рассказали в авиакомпании.
По воскресеньям дополнительный борт будет летать в посёлок Пластун Тернейского округа.
«В июне рейсы в Пластун будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям», — отметили сотрудники «Авроры».
В приморском минтрансе отметили, что благодаря программе регионального субсидирования, стоимость авиабилетов останется доступной для людей.
При этом, за четыре месяца малая авиация в Приморье перевезла 8 577 человек.