Число внутренних авиарейсов в Приморье увеличится

Число внутренних авиарейсов в Приморье увеличится
Число внутренних авиарейсов в Приморье увеличится
Сегодня, 16:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В июне 2021 года авиакомпания «Аврора» планирует увеличить количество полётов из Владивостока в посёлки Преображение и Пластун. С начала текущего года услугами малой авиации в Приморье воспользовались более восьми тысяч человек.

«До поселка Преображение Лазовского округа вводится дополнительная частота полетов по понедельникам и средам. Таким образом, в июне рейсы туда и обратно будут выполняться ежедневно», — рассказали в авиакомпании.

По воскресеньям дополнительный борт будет летать в посёлок Пластун Тернейского округа.

«В июне рейсы в Пластун будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям», — отметили сотрудники «Авроры».

В приморском минтрансе отметили, что благодаря программе регионального субсидирования, стоимость авиабилетов останется доступной для людей.

При этом, за четыре месяца малая авиация в Приморье перевезла 8 577 человек.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостоксамолёт
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