Приморские рыбаки добыли более 40 тысяч тонн сельди

Рыбаки Приморья завершили охотоморскую сельдевую путину, освоив более 40% выделенных квот. В краевом правительстве рассказали, что рыбу можно приобрести по недорогой цене в торговых сетях региона.

В приморском агентстве по рыболовству рассказали, что моряки вновь выйдут на промысел уже этой осенью. «С начала года приморские рыбаки выловили 41 тысячу тонн сельди, освоив квоты на 42%. Добытая продукция отправится на экспорт и в магазины края», — рассказали специалисты ведомства. Стоит отметить, что в Приморье действует социальная программа «Приморская рыба», принятая по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. В рамках программы приморцы могут приобрести килограмм селёдки за 58 рублей, а консервы из этой рыбы продаются по 52 рубля за банку.

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