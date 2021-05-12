Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось во Владивостоке

В приморской столице на улице Глинки началось строительство многоквартирного жилого дома для горожан-переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В данный момент на участке идут земляные работы — после их завершения строители приступят к закладке фундамента. Работы проинспектировал глава города Олег Гуменюк.

Фото: vlc.ru Сотрудники «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» рассказали, что до конца текущего года на улице Глинки возведут дом в четыре этажа, три из которых будут жилыми. Сюда переедут жители аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в посёлок Трудовое. Две квартиры в доме предназначены для детей-сирот. «В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Всего дом рассчитан на 26 квартир», — отметили специалисты. По словам представителя подрядной организации ООО «Хоттей» Никиты Злобина, в доме предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой установят детскую площадку, спортивные турники и сделают прогулочную зону. Глава Владивостока во время проверки сообщил, что для расселения горожан из ветхого и аварийного жилья объявлен аукцион на строительство еще четырех домов на улице Русской — в них также предусмотрены квартиры для детей-сирот. «Работа в этом направлении будет продолжена. Перед нами стоит задача до конца 2023 года расселить граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года», — сказал мэр. Фото: vlc.ru Стоит отметить, что в рамках реализации прошлой программы по переселению жителей из аварийных бараков во Владивостоке с 2013 по 2017 годы построили пять домов. 69 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса. Строительство домов для переселения граждан из ветхого-аварийного жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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