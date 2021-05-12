Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось во Владивостоке

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось во Владивостоке
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось во Владивостоке
Сегодня, 13:47ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В приморской столице на улице Глинки началось строительство многоквартирного жилого дома для горожан-переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В данный момент на участке идут земляные работы — после их завершения строители приступят к закладке фундамента. Работы проинспектировал глава города Олег Гуменюк.
Фото:vlc.ru

Сотрудники «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» рассказали, что до конца текущего года на улице Глинки возведут дом в четыре этажа, три из которых будут жилыми. Сюда переедут жители аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в посёлок Трудовое. Две квартиры в доме предназначены для детей-сирот.

«В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Всего дом рассчитан на 26 квартир», — отметили специалисты.

По словам представителя подрядной организации ООО «Хоттей» Никиты Злобина, в доме предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой установят детскую площадку, спортивные турники и сделают прогулочную зону.

Глава Владивостока во время проверки сообщил, что для расселения горожан из ветхого и аварийного жилья объявлен аукцион на строительство еще четырех домов на улице Русской — в них также предусмотрены квартиры для детей-сирот.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Перед нами стоит задача до конца 2023 года расселить граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года», — сказал мэр.

Фото:vlc.ru

Стоит отметить, что в рамках реализации прошлой программы по переселению жителей из аварийных бараков во Владивостоке с 2013 по 2017 годы построили пять домов. 69 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса.

Строительство домов для переселения граждан из ветхого-аварийного жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокстроительствоДом
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