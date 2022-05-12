Нефть, тусовка и гламур: премьера документального сериала «Нулевые» состоится 12 мая

— Мы праздновали, мы гуляли, мы обмывали все так, как никогда в жизни — то самое зажигалово, без которого невозможно не вспомнить нулевые. Тарантино, Кустурица, Изабель Аджани, Мэрил Стрип и ее дочь, — все они сидят у меня на ужине журнала Vogue. Сейчас в это поверить почти невозможно. Я помню, как все время себя чуть-чуть пыталась ущипнуть и сказать: «Боже мой, это правда с тобой сейчас происходит"‎, — вспоминает Алёна Долецкая, главный редактор Vogue Russia в 1998–2010 годах.