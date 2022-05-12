Субботник на мысе Астафьева в Приморье стал доброй традицией

Традиционный весенний субботник провели в Находке сотрудники компании «Терминал Астафьева». Вместе с ними в работах по благоустройству территории участвовали неравнодушные горожане и ученики подшефной школы «Полюс».

Нынешняя генеральная уборка портовиков стала девятой по счёту. В приведении в порядок территории вокруг домов на улице Астафьева, 3а и 5а была задействована и современная техника — автомобиль с парогенератором. Он позволяет применять пар под высоким давлением, чтобы тщательно вымыть все закоулки, недоступные другим машинам. Спецавтомобиль обычно применяется для очистки портовых площадок. А в разгар пандемии COVID-19 с помощью мощного парогенератора специалисты дезинфицировали школьный двор. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" Руководитель УК ООО «Инициатива» Мария Кутузова отметила, что каждый год «Терминал Астафьева» помогает убирать подведомственную управляющей компании территорию после зимы. Например, недавно портовики, коммунальщики и местные жители вместе наводили порядок во дворах, красили бордюры. Кроме того, портовики помогли с приобретением материалов, необходимых для ремонта общедомового имущества. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" Тем временем во дворе подшефной школы «Полюс» работники «Терминала Астафьева» также помогали наводить порядок. Ученики вместе с ними подметали территорию, красили бордюры, а портовики — разбили цветник под заказанные зелёные насаждения. Завуч Екатерина Тюкавкина тепло отзывается о поддержке шефов, потому что она — не формализована, от души. Портовики не только помогают материально с ремонтом классов, благоустройством двора, но и участвуют в субботниках. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" — В этом году планируют высадить тысячу цветов, — рассказала завуч. Как рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин, стало доброй традицией, когда коллектив предприятия собирается, чтобы навести порядок после зимы. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" — За это время многие школьники выросли, поступили в вузы. Мы чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон. Считаем своим долгом, работая здесь, создавать комфортную среду у наших соседей. Не ограничиваемся только уборкой, а помогаем школе постоянно — в прошлом году капитально отремонтировали спортивную площадку, — отметил Александр Ганин. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" В компании «Терминал Астафьева» действует и актуальная социальная программа. В её рамках меняют окна и ставят остекление балконов в жилых домах. Акция весьма востребована у местных жителей. Май только начался, а уже завершена 9-я очередь — в пяти квартирах обновлены оконные конструкции. Житель Астафьева, 5 Сергей Шереметьев рассказал, что подал заявку в компанию «Терминал Астафьева», хотел заменить старые деревянные окна, продуваемые со всех сторон, на современные, пластиковые. Фото: Предоставлено "Терминал Астафьева" — Мне уже поставили хорошие окна, наконец-то зиму мёрзнуть не будем, поскольку пластиковые конструкции не продуваются, — поделился радостной новостью Сергей. Акция затрагивает жителей домов, граничащих с санитарно-защитной зоной «Терминала Астафьева». На её финансирование в бюджете компании выделено 12,5 млн руб. На сегодня установлено 180 конструкций, формируется очередной список желающих заменить окна.

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