Субботник на мысе Астафьева в Приморье стал доброй традицией

Нынешняя генеральная уборка портовиков стала девятой по счёту. В приведении в порядок территории вокруг домов на улице Астафьева, 3а и 5а была задействована и современная техника — автомобиль с парогенератором. Он позволяет применять пар под высоким давлением, чтобы тщательно вымыть все закоулки, недоступные другим машинам. Спецавтомобиль обычно применяется для очистки портовых площадок. А в разгар пандемии COVID-19 с помощью мощного парогенератора специалисты дезинфицировали школьный двор.
Руководитель УК ООО «Инициатива» Мария Кутузова отметила, что каждый год «Терминал Астафьева» помогает убирать подведомственную управляющей компании территорию после зимы. Например, недавно портовики, коммунальщики и местные жители вместе наводили порядок во дворах, красили бордюры. Кроме того, портовики помогли с приобретением материалов, необходимых для ремонта общедомового имущества.
Тем временем во дворе подшефной школы «Полюс» работники «Терминала Астафьева» также помогали наводить порядок. Ученики вместе с ними подметали территорию, красили бордюры, а портовики — разбили цветник под заказанные зелёные насаждения.
Завуч Екатерина Тюкавкина тепло отзывается о поддержке шефов, потому что она — не формализована, от души. Портовики не только помогают материально с ремонтом классов, благоустройством двора, но и участвуют в субботниках.
— В этом году планируют высадить тысячу цветов, — рассказала завуч.
Как рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин, стало доброй традицией, когда коллектив предприятия собирается, чтобы навести порядок после зимы.
— За это время многие школьники выросли, поступили в вузы. Мы чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон. Считаем своим долгом, работая здесь, создавать комфортную среду у наших соседей. Не ограничиваемся только уборкой, а помогаем школе постоянно — в прошлом году капитально отремонтировали спортивную площадку, — отметил Александр Ганин.
В компании «Терминал Астафьева» действует и актуальная социальная программа. В её рамках меняют окна и ставят остекление балконов в жилых домах. Акция весьма востребована у местных жителей. Май только начался, а уже завершена 9-я очередь — в пяти квартирах обновлены оконные конструкции.
Житель Астафьева, 5 Сергей Шереметьев рассказал, что подал заявку в компанию «Терминал Астафьева», хотел заменить старые деревянные окна, продуваемые со всех сторон, на современные, пластиковые.
— Мне уже поставили хорошие окна, наконец-то зиму мёрзнуть не будем, поскольку пластиковые конструкции не продуваются, — поделился радостной новостью Сергей.
Акция затрагивает жителей домов, граничащих с санитарно-защитной зоной «Терминала Астафьева». На её финансирование в бюджете компании выделено 12,5 млн руб. На сегодня установлено 180 конструкций, формируется очередной список желающих заменить окна.