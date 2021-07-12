Незаконная торговля вредит Владивостоку

Нестационарная торговля — важная составляющая Владивостока, так как она обеспечивает продукцией жителей в шаговой доступности. Однако, когда такая торговля нелегальна — она приносит много вреда горожанам и другим предпринимателям.

«Несанкционированная уличная торговля является прямым нарушением закона. Также она может послужить предпосылкой и для других правонарушений. Нередко реализация товаров происходит в антисанитарных условиях, отсутствует необходимое холодильное оборудование для хранения продуктов, у продавцов отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены, отсутствуют и документу на продукцию, подтверждающие ее качество и безопасность. Кроме того, купив некачественный товар, потребитель не сможет его вернуть и получить обратно деньги», — рассказала глава общего отдела административно-территориального управления Первореченского района Елена Найденова. Минусы нелегальной уличной торговли — нарушение правил благоустройства, недобросовестная конкуренция предпринимателям, которые работают в правовом поле. Нарушителям грозят крупные штрафы. Последние рейды прошли в Первореченском районе Владивостока, нелегалов привлекли к ответственности на улицах Адмирала Горшкова, Анны Щетининой и Океанском проспекте. Стоит отметить, что нелегального торговца можно отличить от законопослушного предпринимателя, прежде всего, по внешнему виду торговой точки — несанкционированная торговля, как правило, ведётся с помощью подручных средств. «Это коробки, деревянные ящики, складные столы, которые выставляют на тротуарах, остановках общественного транспорта и газонах. При выкладке товаров не соблюдаются товарное соседство и санитарные нормы», — отметила Найденова. Специалисты администрации Владивостока отмечают, что размещение нестационарных торговых объектов во Владивостоке осуществляется в соответствии со схемой размещения НТО. Предприниматели, которые хотят включиться в схему размещения НТО, участвуют в аукционе, если на это место претендуют другие бизнесмены. В случае отсутствия претендентов предпринимателя включают на заявленное место в схему без аукциона. При этом гражданин должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

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