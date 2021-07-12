Российская сборная тренируется во Владивостоке

Российская сборная тренируется во Владивостоке

Российская сборная тренируется во Владивостоке

Сегодня, 16:00
Общество
Сборная России по плаванию проходит окончательную серию тренировок в Приморье перед поездкой на Олимпийские игры. В 50-метровом плавательном бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» спортсмены готовятся к стартам и проходят акклиматизацию.

Специалисты министерства физической культуры и спорта сообщают, что команда будет заниматься в Приморье до 22 июля. К тренировочным мероприятиям олимпийцев главную спортивную арену Приморья готовили два года.

«Мы очень ждали сборную России по плаванию и давно выстроили с ней отношения. Специально для подготовки сборной к Олимпиаде в Японии в учебно-спортивном центре „Олимпиец“ был произведен капитальный ремонт системы вентиляции воздуха в бассейне. Также были заменены окна и разделительные дорожки. Надеюсь, что спортсменам комфортно и приятно тренироваться у нас», — сообщил директор центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов.

Тренировка олимпийцев

Тренер национальной сборной Сергей Чепик говорит, что климатические условия во Владивостоке и бассейн в «Олимпийце» им хорошо знакомы — в 2019-м российские пловцы уже готовились в Приморье к чемпионату мира, который состоялся в южнокорейском Кванчжу. Тогда команда завоевала 16 медалей.

В прошлом году «Олимпиец» был полностью отремонтирован в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В бассейне был произведен капитальный ремонт систем вентиляции и помещений. На эти цели из краевого бюджета было направлено 29 миллионов рублей. На адаптацию спортсменов тренерский штаб запланировал семь дней, после чего пойдут профессиональные тренировки на проверку скоростей и техники.

Сборная России по плаванию пробудет в Приморском крае до 22 июля. Кроме российских спортсменов к играм в Японии готовятся пловцы из Узбекистана. Спортсмены тренируются в разное время, чтобы исключить контакты. 16 июля в приморском бассейне будет заниматься сборная по водному поло.

Тренировка олимпийцев

Также в спорткомплексе «Олимпиец» будут проходить подготовку и адаптацию национальные сборные России по дзюдо и бадминтону. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы