Российская сборная тренируется во Владивостоке

Сборная России по плаванию проходит окончательную серию тренировок в Приморье перед поездкой на Олимпийские игры. В 50-метровом плавательном бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» спортсмены готовятся к стартам и проходят акклиматизацию.

Специалисты министерства физической культуры и спорта сообщают, что команда будет заниматься в Приморье до 22 июля. К тренировочным мероприятиям олимпийцев главную спортивную арену Приморья готовили два года. «Мы очень ждали сборную России по плаванию и давно выстроили с ней отношения. Специально для подготовки сборной к Олимпиаде в Японии в учебно-спортивном центре „Олимпиец“ был произведен капитальный ремонт системы вентиляции воздуха в бассейне. Также были заменены окна и разделительные дорожки. Надеюсь, что спортсменам комфортно и приятно тренироваться у нас», — сообщил директор центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов. Тренировка олимпийцев Тренер национальной сборной Сергей Чепик говорит, что климатические условия во Владивостоке и бассейн в «Олимпийце» им хорошо знакомы — в 2019-м российские пловцы уже готовились в Приморье к чемпионату мира, который состоялся в южнокорейском Кванчжу. Тогда команда завоевала 16 медалей. В прошлом году «Олимпиец» был полностью отремонтирован в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В бассейне был произведен капитальный ремонт систем вентиляции и помещений. На эти цели из краевого бюджета было направлено 29 миллионов рублей. На адаптацию спортсменов тренерский штаб запланировал семь дней, после чего пойдут профессиональные тренировки на проверку скоростей и техники. Сборная России по плаванию пробудет в Приморском крае до 22 июля. Кроме российских спортсменов к играм в Японии готовятся пловцы из Узбекистана. Спортсмены тренируются в разное время, чтобы исключить контакты. 16 июля в приморском бассейне будет заниматься сборная по водному поло. Тренировка олимпийцев Также в спорткомплексе «Олимпиец» будут проходить подготовку и адаптацию национальные сборные России по дзюдо и бадминтону. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

Материалы по теме: В Приморском крае готовятся к встрече олимпийцев

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter