Глава Артёма Вячеслав Квон придерживается в работе принципа «открытой администрации»

Глава Артёма Вячеслав Квон придерживается в работе принципа «открытой администрации»

Глава Артёма Вячеслав Квон придерживается в работе принципа «открытой администрации»

Сегодня, 15:56
Общество
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Оперативно отрабатывать поступающие вопросы помогает властям Артёмовского городского округа помогает прямое общение с людьми. Для этого налажена связь с чиновниками через соцсети и мессенджеры, а также устроена приемная прямо в холле здания администрации.

Артёмовский городской округ в 2022 году внедрил новый для муниципалитетов Приморского края подход к работе с обращениями граждан так называемый принцип «открытой администрации». Приём людей без предварительной записи теперь ведётся прямо в холле здания мэрии. Внешне это похоже на работу МФЦ, только «передаточных звеньев» между горожанами и чиновниками, которые принимают решения, гораздо меньше. Об этом глава городского округа рассказал в интервью нашему изданию.

Показательно, что число отказов уменьшилось, особенно по формальному признаку. Мало того, что прием ведут отраслевые специалисты, так есть еще и своего рода менеджер, который объяснит, куда с каим вопросом обращаться, уточнит необходимый пакет документов, подскажет. как заполнить бланк заявления.

— Мы открыли все возможные каналы обращений, вплоть до личных телефонов профильных специалистов. Раньше людям нужно было писать официальную бумагу, чтобы вопрос ушёл в работу, а сейчас достаточно отправить сообщение в чат в telegram-канале или в группу в соцсетях. За исключением, конечно, заявлений об оформлении земли и других случаев, где предусмотрен определённый регламент, — рассказывает глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.

Вячеслав Васильевич признаётся, что у себя в смартфоне он создал группы по разным направлениям жизни города. В них он общается и с чиновниками, и с муниципальными депутатами.

— Начало моих полномочий практически совпало с началом пандемии Covid-19, введением ограничительных мер: помню, как в 2020 году я принимал присягу главы города уже в маске. Мы были вынуждены на время сократить очное общение с жителями округа, однако удалось быстро выстроить взаимодействие через соцсети. А сейчас, благодаря отмене ограничений, возвращаемся и к полноформатным встречам с населением.

Сюжеты:
Приморский край
Артём
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